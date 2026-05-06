Generationen-Wechsel: VP-nahe Liste „Wir Absamer“ stellt sich ganz neu auf

22 Monate vor den Gemeinderatswahlen 2028 vollzieht die bürgerliche Liste „Wir Absamer“ einen klaren Schnitt: Gleich drei Gründungsmitglieder legen in den kommenden Wochen ihre Funktionen zurück, eine neue Generation soll ans Ruder. Auch einen neuen Bürgermeisterkandidaten wird es geben.