Mit Blick auf 2028
Generationen-Wechsel: VP-nahe Liste „Wir Absamer“ stellt sich ganz neu auf
Arno Pauli (r.) will die Führung der Liste „Wir Absamer“ beim Gemeinderparteitag im Juni an Andreas Reimair übergeben.
© Victoria Hörtnagl
22 Monate vor den Gemeinderatswahlen 2028 vollzieht die bürgerliche Liste „Wir Absamer“ einen klaren Schnitt: Gleich drei Gründungsmitglieder legen in den kommenden Wochen ihre Funktionen zurück, eine neue Generation soll ans Ruder. Auch einen neuen Bürgermeisterkandidaten wird es geben.