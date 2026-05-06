Mit Blick auf 2028

Generationen-Wechsel: VP-nahe Liste „Wir Absamer“ stellt sich ganz neu auf

Arno Pauli (r.) will die Führung der Liste „Wir Absamer“ beim Gemeinderparteitag im Juni an Andreas Reimair übergeben.
© Victoria Hörtnagl
Michael Domanig

Von Michael Domanig

22 Monate vor den Gemeinderatswahlen 2028 vollzieht die bürgerliche Liste „Wir Absamer“ einen klaren Schnitt: Gleich drei Gründungsmitglieder legen in den kommenden Wochen ihre Funktionen zurück, eine neue Generation soll ans Ruder. Auch einen neuen Bürgermeisterkandidaten wird es geben.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561

Hannah Purner

Hannah Purner

+4350403 2158

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Alexandra Plank

Alexandra Plank

+4350403 2143