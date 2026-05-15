Ein „peinliches“ Date: Wie der Ö3-Mikromann selbst in eine Falle tappte

Er bringt Menschen zum Lachen – und manchmal auch ins Straucheln: Ö3-Mikromann Tom Walek ist bekannt für spontane Fragen, die oft unerwartete Antworten liefern. Im Interview spricht er darüber, wie leicht man selbst ins Stolpern gerät, warum Zeit für die Familie heute wichtiger ist als jede Pointe und wieso viele Menschen nur glauben, keine Zeit zu haben.