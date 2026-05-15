Tom Walek im Interview
Ein „peinliches“ Date: Wie der Ö3-Mikromann selbst in eine Falle tappte
Schon einmal reingefallen? Ö3-Mikromann Tom Walek streift mit kuriosen Fragen durchs ganze Land. Seit vergangenem Herbst steht er auf der Bühne und unterhält die Zuschauer unter anderem mit den witzigsten und absurdesten „Mikromann“-Fragen aus zwei Jahrzehnten.
© Hitradio Ö3
Er bringt Menschen zum Lachen – und manchmal auch ins Straucheln: Ö3-Mikromann Tom Walek ist bekannt für spontane Fragen, die oft unerwartete Antworten liefern. Im Interview spricht er darüber, wie leicht man selbst ins Stolpern gerät, warum Zeit für die Familie heute wichtiger ist als jede Pointe und wieso viele Menschen nur glauben, keine Zeit zu haben.