„Glaubst du wirklich, dass sich zwei Frauen für dich interessieren?“: Tom Walek über seine peinlichste Falle

Er bringt Menschen zum Lachen – und manchmal auch ins Straucheln: Ö3-Mikromann Tom Walek ist bekannt für spontane Fragen, die oft unerwartete Antworten liefern. Im Interview spricht er darüber, wie leicht man selbst ins Stolpern gerät, warum Zeit für die Familie heute wichtiger ist als jede Pointe und wieso viele Menschen nur glauben, keine Zeit zu haben.

Sie sind bekannt dafür, andere mit Ihren Fragen aufs Glatteis zu führen. Passiert Ihnen das selbst auch?

Tom Walek: Natürlich. Ich sage das auch ganz offen: Mir passiert das genauso. Wenn mich jemand spontan etwas fragt, habe ich vielleicht einen kleinen Vorteil, weil ich es gewohnt bin, in solchen Situationen zu antworten. Aber dieses kurze Zögern – oder dass man einmal falsch abbiegt gedanklich – das kann mir genauso passieren wie jedem anderen. Das gehört einfach dazu. Interessanterweise haben mich Kollegen eigentlich nie reingelegt. Fast schade, weil ich glaube, ich würde das ganz gut aushalten.

Können Sie sich an eine Situation erinnern, in der Sie selbst reingefallen sind?

Tom Walek: Eine gute Freundin hat mich vor vielen Jahren ziemlich elegant reingelegt. Sie hat mich zum Date gelockt, indem sie sich hinter zwei verschiedenen Telefonnummern versteckt hat. Ich dachte, ich treffe jemanden, den ich kennenlernen wollte – und plötzlich sitzt sie da und sagt: „Glaubst du wirklich, dass sich zwei Frauen für dich interessieren?“ Das war schon sehr gut gemacht. Da konnte ich nur lachen. Meine Kinder und meine Frau haben heute natürlich auch ihre Freude daran, mich im Alltag zu überraschen oder zu erschrecken. Das gehört einfach dazu.

Sie haben einmal gesagt, in Ihrer Altersgruppe wird „das Eis dünn“ bei Ö3, warum?

Tom Walek: (lacht) Das war natürlich augenzwinkernd gemeint. Aber es stimmt schon: Es gibt nicht mehr so viele, die so lange dabei sind. Namen wie Andi Knoll oder Tom Walek – also ich selbst – gehören da schon zu den letzten Urgesteinen. Viele andere haben sich verändert, sind weggegangen oder machen etwas anderes. Das ist ein ganz normaler Prozess.

Sie gehen seit vielen Jahren auf Menschen zu. Haben sich die Leute in dieser Zeit verändert?

Tom Walek: Ich finde schon – und zwar in eine gute Richtung. Die Menschen sind heute viel offener gegenüber solchen Situationen. Früher war es deutlich ungewöhnlicher, wenn jemand mit Mikrofon oder Kamera auf dich zukommt. Heute ist das durch Social Media völlig normal geworden. Jeder filmt, jeder macht Fotos, jeder ist es gewohnt, in irgendeiner Form sichtbar zu sein. Was ich auch spannend finde: Viele sagen am Anfang, sie hätten keine Zeit. Und dann reden sie zehn Minuten mit mir. Da merkt man, dass dieses „Ich habe keine Zeit“ oft eher eine Schutzreaktion ist. Gleichzeitig gibt es viele, die sagen: „Ich kenne dich ja.“ Natürlich stimmt das nicht wirklich, aber sie haben das Gefühl, weil sie mich seit Jahren im Radio hören. Diese Vertrautheit ist etwas sehr Schönes.

Wie viele Menschen brauchen Sie im Schnitt für einen gelungenen Beitrag?

Tom Walek: Das ist tatsächlich ein bisschen wie angeln zu gehen. Es gibt Tage, da geht es ganz schnell, und andere, da braucht man Geduld. Im Schnitt spreche ich so zwischen 35 und 40 Menschen an. Daraus entstehen dann sieben bis acht Beiträge, die ich verwende – das ist meine „Champions League“.

Niki Lauda (r.) beschwerte sich einmal bei Tom Walek über zu schwierige Fragen. Doch mit seinem Schmäh gewinnt der 54-Jährige hochkarätige Stars wie die mittlerweile verstorbene Formel-1-Legende und der ehemalige Formel-1-Boss Bernie Ecclestone immer wieder für Interviews. © imago sportfotodienst

Gibt es Antworten, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind?

Tom Walek: Es gibt wirklich viele, mittlerweile sind es ja über 1500 Mikromann-Beiträge. Aber manche bleiben einfach hängen. Eine meiner Lieblingssituationen war die Frage: „Wie schützen Sie sich vor Einbruch der Dunkelheit?“ Eine Frau hat ernsthaft begonnen, über Sicherheitstüren und Schlösser zu sprechen, bevor ihr aufgefallen ist, was sie da eigentlich sagt.

Oder die Frage nach dem Sohn von Maria und Josef – da kam „Josef II.“. Und dann gibt es auch prominente Beispiele. Niki Lauda hat sich einmal gemeinsam mit DJ Ötzi darüber beschwert, dass die Fragen zu schwierig sind. Es ging um Selbstlaute (A, E, I, O, U/Anm. der Red.) und er meinte, er habe in der Formel 1 nie einen Selbstlaut gebraucht und ich solle das Niveau der Fragen doch bitte auf seines herunterbringen. Das war natürlich großartig.

Was macht Ihren Zugang zu Menschen aus?

Tom Walek: Ich glaube, es ist wirklich die Wertschätzung. Ich stelle niemanden bloß. Wenn ich merke, jemand liegt daneben, dann versuche ich, das mit Humor aufzulösen. Die Leute sollen sich nicht schlecht fühlen, sondern im Idealfall gemeinsam mit mir lachen können.

Durch seine ehemaligen Jobs als Kellner, Animateur oder Skilehrer lernte Walek früh, Menschen zu verstehen. Dieses Können setzt er beim Ö3-Format „Walek wandert“ um und entlockt Prominenten wie Dirk Stermann immer wieder persönliche Einblicke. © Hitradio Ö3/Walek

Woher kommt Ihr Gespür für Menschen?

Tom Walek: Ich habe eigentlich immer mit Menschen gearbeitet. Schon früh im Tourismus als Animateur, später als Kellner und auch als Skilehrer. In all diesen Jobs geht es darum, Menschen zu verstehen, auf sie einzugehen und Situationen richtig einzuschätzen. Gerade als Kellner lernst du unglaublich viel: Wie reagieren Menschen, wenn sie sich freuen oder ärgern? Was passiert, wenn ich mir ihren Namen merke oder weiß, was sie trinken? Diese Dinge schärfen das Bewusstsein enorm. Und im Grunde ist das, was ich heute mache, eine ähnliche Situation – nur kürzer und mit Mikrofon.

Sie sind jetzt auf Bühnen-Tournee mit dem Programm: „Es kann jeden treffen“. Was ist anders?

Tom Walek: Auf der Bühne ist alles unmittelbarer. Ich habe direkten Kontakt zum Publikum, gehe hinein, stelle Fragen, spiele Situationen nach. Es ist interaktiv, und das mögen die Leute sehr. Was mich besonders freut: Viele sagen danach, sie konnten für eineinhalb oder zwei Stunden komplett abschalten. Einfach lachen, den Alltag vergessen. Gerade in Zeiten, in denen vieles schwierig ist, ist das unglaublich wertvoll. Und dieses Gesamtgefüge, in dem die Leute Spaß haben, nach Zugaben rufen und nach dem Auftritt noch Fragen stellen, das ist schon etwas ganz Besonderes.

Sie arbeiten beim ORF, der aktuell durch Skandale für viele Schlagzeilen sorgte. Spüren Sie das im Arbeitsalltag?

Tom Walek: Ich konzentriere mich auf das, was ich mache, und ich persönlich spüre das gar nicht. Weder auf der Straße noch in meiner Arbeit.

Sie waren früher im Extremsport sehr aktiv. Spielt das heute noch eine Rolle?

Tom Walek: Ich habe fünf Ironmans gemacht und bin Marathon unter drei Stunden gelaufen – das war eine eigene Phase in meinem Leben. Heute halte ich mich mit Sport fit, aber ich möchte andere Dinge erleben. Also auf Berge gehen, kitesurfen und vieles mehr. Das Leben ist voller Abenteuer.

Zeitmanagement ist nicht sein Stärke, wie Tom Walek im Gespräch mit TT-Redakteurin Susann Frank verrät. Um sich ganz der Familie widmen zu können, zwingt sich der zweifache Familienvater daheim, das Handy wegzulegen. © Liebl Daniel

Warum dieser Wandel?

Tom Walek: Auch wegen der Familie. Meine Kinder sind jetzt zehn und zwölf, und mir war immer wichtig, dass ich für sie da bin. Ich wollte nicht der Vater sein, der überall performt – nur zu Hause zu wenig präsent ist. Ich habe deshalb auch mit dem Bühnenprogramm erst jetzt begonnen. Früher wäre das schwierig gewesen.

Wie schwer fällt es Ihnen, wirklich abzuschalten?

Tom Walek: Das muss man lernen. Ich liebe das, was ich mache, und dadurch verschwimmt vieles. Deshalb muss ich bewusst sagen: Jetzt ist Zeit für die Familie. Dann lege ich das Handy weg und mache etwas komplett anderes.

Was können Sie gar nicht gut?

Tom Walek: Beim Zeitmanagement neige ich dazu, zu optimistisch zu sein. Ich sage zu schnell „Ja“ und denke mir, das geht sich schon aus. Tut es aber nicht immer. Zum Glück habe ich Leute um mich, die mich da bremsen und sagen: Das geht sich nicht aus, wir müssen das anders planen. Und ich schiebe Dinge gern vor mir her. Aber ich habe gelernt: „Do the shit first.“ Wenn man unangenehme Dinge gleich erledigt, ist es viel leichter.

Sie sind viel unterwegs. Ist das Belastung oder Bereicherung?

Tom Walek: Für mich ist es eine Bereicherung. Ich sehe viele Orte, treffe viele Menschen. Andere würden das vielleicht als stressig empfinden – für mich ist das genau das, was ich mag. Ich war nie der klassische 9-bis-5-Typ. Für mich ist diese Abwechslung ein großer Teil meiner Lebensqualität.

Was verbindet Sie mit Tirol?

Tom Walek: Sehr viel. Ich bin regelmäßig in Innsbruck, moderiere seit vielen Jahren beim Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel und habe viele persönliche Verbindungen dorthin. Ich liebe die Berge – und Tirol hat besonders viele davon. Diese Dichte an hohen Bergen ist beeindruckend. Und ich mag dieses Bild total: Menschen, die mit Skiern auf der Schulter durch die Stadt gehen. Das hat etwas ganz Eigenes. Für mich hat Tirol einfach eine besondere Energie – und ich komme immer wieder gern zurück.