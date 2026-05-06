Tiroler Cold-Case

Eltern von Daniela Kammerer im Gespräch: „Das ,Warum?‘ quält einen am meisten“

„Wir reden, weil es für unser Kind wichtig ist. Vielleicht meldet sich ja doch noch wer, der etwas weiß“, sagen die Eltern in einem früheren TT-Interview (2023).
© Kammerer
Liane Pircher

Von Liane Pircher

Fast 21 Jahre nachdem Daniela Kammerer in Innsbruck ermordet wurde, hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 42-jährigen Österreicher erhoben. Im Frühjahr 2023 haben Vater und Mutter des Opfers der Tiroler Tageszeitung ein Interview gegeben. Die beiden sprachen über neue Anhaltspunkte, stilles Hoffen und offene Fragen.

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