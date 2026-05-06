Eltern von Daniela Kammerer im Gespräch: „Das ,Warum?‘ quält einen am meisten“

Fast 21 Jahre nachdem Daniela Kammerer in Innsbruck ermordet wurde, hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 42-jährigen Österreicher erhoben. Im Frühjahr 2023 haben Vater und Mutter des Opfers der Tiroler Tageszeitung ein Interview gegeben. Die beiden sprachen über neue Anhaltspunkte, stilles Hoffen und offene Fragen.