Torjäger Cup Tirol: Jetzt bewerben!

Mit dem Torjäger Cup Tirol bringen das M4 Wörgl und die CYTA Völs im Juni eine neue Plattform für den Nachwuchsfußball nach Tirol und suchen die treffsichersten Teams der Altersklassen U8, U9 und U10. – Holt euch den Sieg für euren Verein!

Mit dem Torjäger Cup Tirol bringen das M4 Wörgl und die CYTA Völs im Juni eine neue Plattform für den Nachwuchsfußball nach Tirol – und suchen die treffsichersten Teams der Altersklassen U8, U9 und U10.

So läuft der Torjäger Cup ab

Teilnehmen können Fußballvereine aus ausgewählten Tiroler Bezirken:

für das M4 Wörgl: Kufstein, Schwaz und Kitzbühel

für die CYTA Völs: Imst, Landeck, Innsbruck und Innsbruck-Land

Die Anmeldung erfolgt online und gilt als Bewerbung – ein fixer Startplatz ist damit noch nicht garantiert.

Aus allen Anmeldungen werden pro Altersklasse jeweils drei Teams ausgelost, die zum Event eingeladen werden. Somit treten neun Teams pro Standort an. Die ausgewählten Mannschaften messen sich beim großen Showdown am

13. Juni im M4 Wörgl und am

20. Juni in der CYTA Völs

Vor Ort wartet eine klare Herausforderung: Spielerinnen und Spieler eines Teams (max. 10 Kinder) treten beim Torwandschießen an – jeder Treffer zählt, die Punkte werden pro Team zusammengezählt.

Pro Altersklasse wird ein Gewinnerteam gekürt – und das in jedem Center.

Das bedeutet:

3 Siegerteams im M4 Wörgl

3 Siegerteams in der CYTA Völs

insgesamt 6 Gewinnerteams.

Die Gewinner und ihre Vereine erwarten attraktive Preise: Die Gewinnerteams (20 Kinder + 2 Trainer) dürfen sich über ein umfassendes Ausstattungspaket freuen:

– Trainingsanzüge

– Stutzen

– Rucksäcke

– Trinkflaschen und

– jeweils 1.000 Euro für die Vereinskasse.

Die Siegerteams erhalten zusätzlich Pokale für ihre Vitrinen. Damit steht nicht nur der sportliche Erfolg im Mittelpunkt, sondern auch die Wertschätzung für den gesamten Nachwuchsbereich.

Ein besonderes Highlight ist der Besuch von Ognjen Zaric, Trainer des Bundesligisten SCR Altach. Er ist bei beiden Events vor Ort und steht für Fotos, Autogramme und Gespräche zur Verfügung. Für viele junge Spielerinnen und Spieler bietet sich damit die seltene Gelegenheit, direkt mit einem Trainer aus dem Profifußball in Kontakt zu kommen.

Treffsichere Nachwuchskicker gesucht! Meldet euer Team bis 22. Mai an und seid mit etwas Glück bei der großen Torschuss-Challenge dabei. © Torjäger Cup Tirol

Event für die ganze Familie

Der Torjäger Cup ist als Event für die ganze Familie konzipiert. Neben der sportlichen Challenge erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit

– Kinderanimation

– Glücksrad und

– weiteren Aktionen im jeweiligen Center. Damit wird der Eventtag nicht nur für die Teams, sondern für alle Besucher zu einem Erlebnis.

Unterstützt wird die Initiative von Life Radio Tirol, das den Torjäger Cup bewirbt und die Veranstaltungen vor Ort begleitet. Durch diese mediale Unterstützung entsteht eine starke Bühne für die Nachwuchsvereine und ihre Teams.

Informationen und Anmeldungen Nachwuchs-Fußballvereine aus Tirol sind eingeladen, sich ab sofort anzumelden und Teil dieses besonderen Events zu werden: CYTA Völs (Bezirke Imst, Landeck, Innsbruck und Innsbruck-Land): www.cyta.at/torjaegercup M4 Wörgl (Bezirke Kufstein, Schwaz und Kitzbühel): www.m4woergl.at/das-center/torjaegercup

„Eine großartige Gelegenheit für junge Spieler!

Fußballtrainer Ognjen Zarić über die Chancen junger Talente im Torjäger-Cup.

Was bedeutet es für dich, beim Torjäger Cup Tirol dabei zu sein?

Ognjen Zarić: Ich möchte gerne etwas weitergeben. Da ich selbst als Kind und Jugendlicher stets nach ganz oben – zu den Profis – geblickt habe, möchte ich den Kindern symbolisch zeigen: „Du darfst groß träumen.“

Als Kind hat Ognjen Zarić (r.) selbst zu den Profis aufgeblickt und davon geträumt, eines Tages ganz oben mitzuspielen. Heute ist er Trainer beim SCR Altach. © Zarić

Wie wichtig sind solche Events für die Entwicklung junger Fußballer:innen?

Ognjen Zarić: Alles, was Kinder verbindet und Jugendliche zum Sport animiert, ist gut. Zudem hat es einen Reiz als Wettkampf. In einer tollen Location – das passt alles zusammen, würde ich sagen.

Beim Torjäger Cup zählt die Teamleistung – wie wichtig ist Teamgeist im Nachwuchsbereich?

Ognjen Zarić: Es ist ein Wert für alle Menschen, den der Teamsport lehrt. Und der für das ganze Leben seine Wichtigkeit behält.

Was hättest du dir als junger Spieler bei so einem Event gewünscht?

Ognjen Zarić: Zu gewinnen! Das Wichtigste ist: Für die Teilnehmer geht es in erster Linie darum, gemeinsam Spaß zu haben.

Welche Bedeutung haben solche Aktionen für Vereine und die Nachwuchsarbeit?

Ognjen Zarić: Generell finde ich es super vom M4 und der CYTA, mit solch einem tollen Event den Fußball zu unterstützen. Vor allem zeigen das M4 und die CYTA, dass ihnen der Sport, insbesondere der Fußball, in der Region wichtig sind. Das habe ich ehrlicherweise in Tirol nicht immer so erlebt. Sport zu fördern und dadurch Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg zu supporten, ist ein großartiges Signal an die Region.

Was möchtest du den teilnehmenden Kindern mit auf ihren Weg geben?