Zehnjähriger Bub überfuhr in Deutschland seine Mutter mit Kleintransporter

Darmstadt – Bei einem Unfall mit einem Kleintransporter ist in Südhessen in Deutschland eine 39 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Ihr zehn Jahre alter Sohn soll versucht haben, das auf einem Privatgrundstück in Alsbach-Hähnlein südlich von Darmstadt stehende Fahrzeug umzuparken. Dabei habe er die Kontrolle über das Gefährt verloren, wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen am Mittwoch mitteilten.

Die Mutter habe deshalb versucht einzugreifen, sei dabei von dem Kleintransporter erfasst worden und habe tödliche Verletzungen erlitten. Der Kleintransporter habe anschließend das Hoftor durchbrochen und sei gegen einen am Straßenrand geparkten Wagen geprallt. Das Kind blieb körperlich unverletzt. Die Ermittler gehen nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass der Zehnjährige mit dem Einverständnis der Mutter am Steuer saß. Das Fahrzeug sollte wegen Gartenarbeiten umgeparkt werden.