Rücksicht auf Gefühle anderer
Neues Schutzkonzept für Tirols Musikkapellen: Die Klotür muss jetzt zubleiben
In Tirol gibt es mehr als 300 Blasmusikvereine. Die jüngsten Mitglieder sind acht Jahre alt.
© Axel Springer
Der Blasmusikverband hat Richtlinien für ein gutes Miteinander erarbeitet, die jede Tiroler Kapelle Schritt für Schritt umsetzen soll. Vor allem Kinder und Jugendliche müssen sich sicher fühlen. Dazu gehört auch, peinliche Situationen zu erkennen und zu vermeiden. Der erste Workshop fand bereits statt.