Peinliche Einblicke
Neues Schutzkonzept für Tirols Musikkapellen: Warum die Klotür zubleiben muss
In Tirol gibt es mehr als 300 Blasmusikvereine – im Bild die Musikkapelle Gaimberg. Die jüngsten Mitglieder sind acht Jahre alt.
© Musikkapelle Gaimberg
Der Blasmusikverband hat Richtlinien für ein gutes Miteinander erarbeitet, die jede Tiroler Kapelle Schritt für Schritt umsetzen soll. Vor allem Kinder und Jugendliche müssen sich sicher fühlen. Dazu gehört auch, peinliche Situationen zu erkennen und zu vermeiden. Der erste Workshop fand bereits statt.