Nachtwallfahrt für den Frieden: Gemeinsam zum Helenenkirchl wandern
Am Freitag, den 15. Mai 2026, findet eine Friedenswallfahrt zum Helenenkirchl in Thurn statt. Treffpunkt ist um 19 Uhr bei der Erasmuskapelle in Thurn. Unter dem Motto "Peace please" steht der gemeinsame Wunsch nach Frieden im Mittelpunkt.
Thurn, Oberlienz – Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr bei der Erasmuskapelle in Thurn. Von dort führt der Friedensweg hinauf zum Helenenkirchl. Die Teilnehmer erleben unterwegs verschiedene Stationen der Besinnung. Eine Heilige Messe bei Fackelschein bildet den Höhepunkt dieser Wallfahrt.
Jugendliche der Landjugend-Gruppen aus Thurn, Patriasdorf, Glanz, Oberlienz und Gaimberg gestalten die Stationen. Sie formulieren Gedanken und Impulse zum Thema Frieden. Die Bläsergruppe Hornflakes aus Gaimberg sorgt für die musikalische Untermalung. Ihr Spiel unterstützt das gemeinsame Beten und Nachdenken.
Das Motto "Peace please" ruft zum Gebet für den Weltfrieden auf. Die Wallfahrt bietet Raum für persönliche Reflexion und Austausch. Sie stellt die Frage nach dem eigenen Beitrag zum Frieden. Nach der Messe erwartet die Teilnehmer eine Agape der Oberlienzer Bäuerinnen am Aussichtsplatz vor dem Helenenkirchl.