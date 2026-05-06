Nachtwallfahrt für den Frieden: Gemeinsam zum Helenenkirchl wandern

Am Freitag, den 15. Mai 2026, findet eine Friedenswallfahrt zum Helenenkirchl in Thurn statt. Treffpunkt ist um 19 Uhr bei der Erasmuskapelle in Thurn. Unter dem Motto "Peace please" steht der gemeinsame Wunsch nach Frieden im Mittelpunkt.

Thurn, Oberlienz – Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr bei der Erasmuskapelle in Thurn. Von dort führt der Friedensweg hinauf zum Helenenkirchl. Die Teilnehmer erleben unterwegs verschiedene Stationen der Besinnung. Eine Heilige Messe bei Fackelschein bildet den Höhepunkt dieser Wallfahrt.

Jugendliche der Landjugend-Gruppen aus Thurn, Patriasdorf, Glanz, Oberlienz und Gaimberg gestalten die Stationen. Sie formulieren Gedanken und Impulse zum Thema Frieden. Die Bläsergruppe Hornflakes aus Gaimberg sorgt für die musikalische Untermalung. Ihr Spiel unterstützt das gemeinsame Beten und Nachdenken.

© Pfarre St. Andrä