Von Salsa bis Disco Fox: Jugendzentrum bietet kostenlosen Schnupper-Tanzkurs

Kostenlos und unverbindlich: Am 11. und 18. Mai können Interessierte im Jugendzentrum Smile ihr Talent für Salsa und Disco Fox auf die Probe stellen – begleitet von einem erfahrenen Tanzlehrer.

Reutte – Bewegung, Musik und viel Spaß verspricht der kostenlose Schnupper-Tanzkurs des Jugendzentrums Smile in Reutte: An zwei Abenden können erste Erfahrungen gesammelt werden. Im Mittelpunkt stehen Salsa und Disco Fox, die erfahrungsgemäß bei Jugendlichen gut ankommen. Ziel ist es, Hemmschwellen abzubauen und Freude an Bewegung und Rhythmus zu vermitteln. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, das Angebot ist bewusst niederschwellig gestaltet und richtet sich an alle, die einfach vorbeikommen und mitmachen möchten.

Erfahrener Tanzlehrer

Geleitet wird der Kurs von Richard Guggemos, der mit seiner Tanzschule Reutte seit Jahren für Begeisterung am Tanzparkett sorgt. Sein Repertoire reicht vom Wiener Walzer über Disco Fox bis zu Salsa und Rumba. Besonders wichtig ist es ihm, junge Menschen für das Tanzen zu gewinnen – unter anderem durch Tanzkurse für Maturantinnen am BRG.

Der Schnupperkurs im Jugendzentrum bildet den idealen Einstieg. Eine besondere Gelegenheit, das Gelernte gleich anzuwenden und zu vertiefen, bietet der Salsa-Abend am 13. Juni im Salzstadl Reutte. Dort können junge Tänzerinnen und Tänzer bei einem Workshop und der anschließenden Party weitere Praxis sammeln und Tanzluft in entspannter Atmosphäre schnuppern. Der Eintritt ist kostenlos, eine Voranmeldung wird empfohlen: richard.guggemos@web.de.