Die Energiewende braucht Mutmacher

Energiezukunft passiert nicht von selbst. Sie beginnt dort, wo Menschen den Mut haben, etwas zu verändern: im eigenen Zuhause, in der Gemeinde, im Betrieb. Und sie braucht Menschen, die große Projekte ermöglichen – damit wir auch in Zukunft sicher versorgt sind.

Der Ausstieg aus Öl und Gas und der Ausbau erneuerbarer Energie sind mit Blick auf die internationalen Entwicklungen dringender denn je. Wir mussten in den vergangenen Wochen wieder leidvoll erleben, wie abhängig uns das fossile Energiesystem macht. Deshalb geht es um mehr Energieerzeugung aus Wind, Sonne und Wasser – die Übertragung über die Netze und Speicher, die diese Energie verfügbar machen, wenn wir sie brauchen. Aber die Energiewende gelingt nicht allein durch neue Technik oder Gesetze. Am Ende sind es Menschen, die Entscheidungen treffen, auch wenn sie unbequem sind, Menschen, die Verantwortung übernehmen und Energie neu denken. „Dieser Mut hat schon unsere Vorgängergenerationen ausgezeichnet, die bereits vor 100 Jahren auf die Wasserkraft gebaut haben – eine Erfolgsgeschichte, von der Tirol seit vielen Jahrzehnten profitiert und seine Abhängigkeit reduziert“, betont TIWAG-Vorstand Alexander Speckle.

„Wenn wir in diesem Jahr das Speicherkraftwerk Kühtai und das Kraftwerk Tauernbach-Gruben in Betrieb nehmen, sind das zwei echte Mutmacher-Projekte für Tirol. Sie zeigen, was möglich ist, wenn alle über viele Jahre an einem Strang ziehen.“ Alexander Speckle, Vorstand TIWAG

Pioniergeist

Auch im Jahr 2026 beweisen die Tirolerinnen und Tiroler Mut und Pioniergeist. Das reicht von Menschen, die auf Photovoltaik, Wärmepumpen oder E-Mobilität setzen über innovative Gemeinden bis zu Betrieben, die in die Dekarbonisierung investieren. „Die Energiewende entsteht aus vielen solchen Schritten. Damit daraus ein verlässliches Energiesystem wird, müssen Erzeugung, Speicherung und Versorgung in jeder Zeiteinheit zusammenspielen. Genau daran arbeiten wir als TIWAG Tag für Tag“, so Speckle

Speicher als Schlüssel

Ein wichtiger Schlüssel für die Zukunft sind die bestehenden und geplanten Speicher- und Pumpspeicherkraftwerke der TIWAG. Sie können Energie im großen Maßstab speichern und innerhalb kürzester Zeit wieder ins Netz bringen. Damit gleichen sie Schwankungen aus und stabilisieren das System. Das wird immer wichtiger: Denn der Strombedarf steigt, angetrieben durch Industrie, Wärme, Mobilität und Digitalisierung. „Genau hier zeigt sich der Mut, den die Energiewende braucht: nämlich rechtzeitig jene Infrastruktur zu schaffen, die in Zukunft notwendig ist. Unsere Speicher- und Pumpspeicherkraftwerke stärken die Versorgungssicherheit und tragen auch künftig zu leistbaren Strompreisen bei“, erläutert Speckle.

Starkes Team