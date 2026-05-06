Open Air in Oberlienz: Wirt's Garten Fete 2026 kündigt sich an

In Oberlienz findet am Samstag, den 23. Mai, zum fünften Mal die „Wirt‘s Garten Fete“ statt. Gute Unterhaltung und viel Musik stehen auf dem Programm. Fünf verschiedene Bands sorgen für Stimmung.

Oberlienz – Rund um das Gasthaus Mosmeir in Oberlienz wird es am 23. Mai rundgehen. Um 16.30 Uhr startet die Wirt‘s Garten Fete mit Unterhaltung für Jung und Alt. Beim Open Air Konzert treten fünf Band auf, die die teilweise Coversongs, aber auch eigene Lieder spielen. Die Line-Up-Reihenfolge: Stefan & Gaba, Brothers van Yarns, Fourtunez brassisted, Jimmy and the Goofballs, Circuit of Agony.

© Stefan & Gaba

Stefan & Gaba (Akustik-Klassiker)

Zwei Stimmen, zwei Gitarren und eine spürbare Leidenschaft: Stefan & Gaba holen die größten Hits der Musikgeschichte direkt ins Hier und Jetzt. Seit vier Jahren stehen die beiden zusammen auf der Bühne und haben ihren ganz eigenen Akustik-Sound gefunden. Ihr Set spannt einen musikalischen Bogen: Von den unsterblichen Klassikern der Beatles und Pink Floyd über die Hymnen von U2 und Coldplay bis hin zu den modernen Balladen von Ed Sheeran ist alles dabei.

© Garvin van de Kant

Brothers van Yarns (Indie-Rock)

Ein gemeinsamer Ausflug in die Toskana im Jahr 2010 bringt die Band aus Golling/Salzburg zusammen. Heute nehmen Brothers van Yarns die ZuhörerInnen mit auf eine musikalische Reise. Die Indie-Rock-Band schafft mit den unterschiedlichsten Instrumenten – von der Akustikgitarre und Ukulele über Synthesizer bis hin zur Trompete – ihre eigene, ehrliche und authentische Musik.

© FortunezBrassisted

Fourtunez brassisted (Rock/Pop)

Die 4-köpfige Band Fourtunez wurde 2020 gegründet und setzt als Coverband hauptsächlich auf All-time Favourites aus dem Rock- & Pop-Genre. Seit zwei Jahre treten sie bei ausgewählten Konzerten als Fourtunez brassisted auf. Nicht nur durch die hohe Frauenquote, sondern auch durch das Bläser-Trio bekommen die Songs eine ganz spezielle Note.

© Jimmy and the Goofballs

Jimmy and the Goofballs (Reggae und mehr)

Die Vollblutmusiker machen bereits seit 2013 ordentlich Radau und sind weit über Osttirol hinaus bekannt. Mit ihren eigenen Songs, einer Mischung aus Reggae, Funk, Hip-Hop, Brass und einer Prise Rock, bringt die neunköpfige Band das Publikum zum Beben. Inspirieren lassen sich die Musiker dabei von ihrer musikalischen Heimat, der alpenländischen Blasmusik.

© Circuit of Agony

Circuit of Agony (Heavy Metal)