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„Mut ist ansteckend“: Wirtschaftspreis MutMacher an Tiroler Unternehmen verliehen

Die Vertreterinnen und Vertreter der 12 ausgezeichneten Tiroler Unternehmen mit dem TT-Verlagsgeschäftsführer und Chefredakteur Matthias Krapf (u.l) und der Moser-Holding-Vorstandsvorsitzenden Silvia Lieb (u.r.).
© Rita Falk

Von Martin Lugger

Der MutMacher ist eine Initiative der Tiroler Tageszeitung für mehr Mut und Innovationskraft in der Tiroler Wirtschaft. Am Mittwoch fand zum zweiten Mal die feierliche Verleihung des Awards statt.

Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr wurde nun zum zweiten Mal der Wirtschaftspreis MutMacher der Tiroler Tageszeitung verliehen. 12 Tiroler Unternehmen durften die Auszeichnung am Mittwochabend im Atrium der Moser Holding entgegennehmen. „Wir sehen es als unsere Verantwortung, nicht nur über Probleme und Schwierigkeiten berichten, sondern auch über mutige Ideen und Lösungen und über die Menschen, die hinter diesen Lösungen stehen“, betonte Silvia Lieb, Vorstandsvorsitzende der Moser Holding. „Mut ist ansteckend, und ein Impuls für andere Menschen.“

TT-Verlagsgeschäftsführer und Chefredakteur Matthias Krapf bezeichnete Mut als Grundlage für Erfolg in allen Lebenslagen. „Es ist wichtig, sich Dinge zuzutrauen und sich aus der Komfortzone zu begeben, um etwas bewegen zu können.“

TT-Verlagsgeschäftsführer und Chefredakteur Matthias Krapf (links) und Moser-Holding-Vorstandsvorsitzende Silvia Lieb (rechts) mit Tirol-TV-Moderatorin Anita Kapferer.
© Rita Falk

In jeder der vier Kategorien wurde ein Unternehmen zusätzlich mit dem Jurypreis ausgezeichnet: wiegon GmbH (Produkt- und Dienstleistungs-Innovation), GMD GmbH (Neustart), Naturabiomat GmbH (Soziales Engagement & Gesellschaftliche Verantwortung), IDM Energiesysteme GmbH (Energie & Nachhaltigkeit). Dieser wurde von den Vertreterinnen und Vertretern der Partner-Unternehmen des MutMacher überreicht.

Die MutMacher-Kategorien 2026

Produkt- und Dienstleistungs-Innovation

Neustart

Soziales Engagement & Gesellschaftliche Verantwortung

Energie & Nachhaltigkeit

Bilder von der MutMacher-Verleihung 2026

V.l.: Armin Wolf und Bernhard Weiskopf (wiegon GmbH) nahmen den Jurypreis in der Kategorie „Produkt- und Dienstleistungs-Innovation“ von Oskar Platter, Präsident der Notariatskammer für Tirol und Vorarlberg, entgegen.

© Rita Falk

Steve Weingarth (GMD GmbH) wurde der Jurypreis in der Kategorie „Neustart“ von Gabriele Kinast (Vorstandsmitglied Raiffeisen Landesbank Tirol AG) überreicht.

© Rita Falk

Christian Margreiter (Naturabiomat GmbH, l.) erhielt den Jurypreis in der Kategorie „Soziales Engagement & Gesellschaftliche Verantwortung“ aus den Händen von Walter Peer, Landesdirektor Wiener Städtische Versicherung.

© Rita Falk

V.l.: Michael Kraxner, Vorstandsmitglied TIWAG, übergab den Jurypreis in der Kategorie „Energie & Nachhaltigkeit“ an Christian Hutter (IDM Energiesysteme GmbH).

© Rita Falk

MutMacher in der Kategorie „Produkt- und Dienstleistungsinnovation“: Gottstein für die nahtlosen Hausschuhe mit Kalle Matz (l.) und Bergblatt für die erste vertical Farm in Innsbruck für Keimlinge mit Florian Proxauf.

© Allaweil/Simon Fischler

MutMacher in der Kategorie „Neustart“: Gratwerk (Curala) für den KI-gestützten Schreibassistenten für ÄrztInnen mit Bruno Kühn (l.) und die 1. vegetarische Berghütte in Tirol, die neue Regensburger Hütte, mit Angelika und Christian Tomaselli.

© Allaweil/Simon Fischler

MutMacher in der Kategorie „Soziales Engagement & Gesellschaftliche Verantwortung“: BiologoN für Biolebensmittel in höchster Qualität mit Elena Moser und revitalyze FlexCo für die KI-Assistenz für die Baubranche mit David Plaseller.

© Allaweil/Simon Fischler

MutMacher in der Kategorie „Energie & Nachhaltigkeit“: AST Eis- und Solartechnik für Nachhaltige Technik für Eislaufplätze mit Sebastian Wühr (l.) und Murat Yilmaz und REPS für die Umwandlung von kinetischer Energie in Strom (nicht im Bild).

© Allaweil/Simon Fischler

Oskar Platter (Ihr Notariat Tirol) und Gerhard Ostermann (Leitung Werbemarkt TT) gratulieren Anita Kapferer zur gelungenen Moderation des Abends.

© Rita Falk

TT-Chefredakteur Marco Witting (l.) mit einem Teil der Jury (v.l.): Andreas Burger (Tinext), Sara Auer-Schwarz (Ihr Notariat Tirol) und Nina Werlberger (TT).

© Rita Falk

Freuen sich über die gelungene Preisverleihung (v.l.): TT-Verlagsgeschäftsführer Matthias Krapf, Daniela Almer (Ihr Notariat Tirol) und Walter Peer (Wiener Städtische Versicherung).

© Rita Falk

Unterstützen den MutMacher (v.l.): RLB-Tirol-Vorständin Gabriele Kinast, Tiwag-Vorstand Michael Kraxner und die Vorstandsvorsitzende der Moser Holding Silvia Lieb.

© Rita Falk

Bewundern den Mut der Ausgezeichneten (v.l.): Josef Grill (Tiwag), Jacqueline Preiß (TT) und Markus Tollinger von der RLB Tirol.

© Rita Falk

Investor Christian Jäger (bekannt aus „2 Minuten 2 Millionen“) sprach in seiner Keynote über mutige Entscheidungen im Laufe seiner Karriere.

© Rita Falk

Die Gewinner des Jurypreises mit den VertreterInnen der TT und der MutMacher-Partnerunternehmen.

© Rita Falk

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