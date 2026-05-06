„Mut ist ansteckend“: Wirtschaftspreis MutMacher an Tiroler Unternehmen verliehen

Der MutMacher ist eine Initiative der Tiroler Tageszeitung für mehr Mut und Innovationskraft in der Tiroler Wirtschaft. Am Mittwoch fand zum zweiten Mal die feierliche Verleihung des Awards statt.

Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr wurde nun zum zweiten Mal der Wirtschaftspreis MutMacher der Tiroler Tageszeitung verliehen. 12 Tiroler Unternehmen durften die Auszeichnung am Mittwochabend im Atrium der Moser Holding entgegennehmen. „Wir sehen es als unsere Verantwortung, nicht nur über Probleme und Schwierigkeiten berichten, sondern auch über mutige Ideen und Lösungen und über die Menschen, die hinter diesen Lösungen stehen“, betonte Silvia Lieb, Vorstandsvorsitzende der Moser Holding. „Mut ist ansteckend, und ein Impuls für andere Menschen.“

TT-Verlagsgeschäftsführer und Chefredakteur Matthias Krapf bezeichnete Mut als Grundlage für Erfolg in allen Lebenslagen. „Es ist wichtig, sich Dinge zuzutrauen und sich aus der Komfortzone zu begeben, um etwas bewegen zu können.“

TT-Verlagsgeschäftsführer und Chefredakteur Matthias Krapf (links) und Moser-Holding-Vorstandsvorsitzende Silvia Lieb (rechts) mit Tirol-TV-Moderatorin Anita Kapferer. © Rita Falk

In jeder der vier Kategorien wurde ein Unternehmen zusätzlich mit dem Jurypreis ausgezeichnet: wiegon GmbH (Produkt- und Dienstleistungs-Innovation), GMD GmbH (Neustart), Naturabiomat GmbH (Soziales Engagement & Gesellschaftliche Verantwortung), IDM Energiesysteme GmbH (Energie & Nachhaltigkeit). Dieser wurde von den Vertreterinnen und Vertretern der Partner-Unternehmen des MutMacher überreicht.