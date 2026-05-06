Falsche Liebe, echtes Geld: Unterländerin um mehr als 10.000 Euro betrogen

Wörgl – Eine 57-jährige Frau aus dem Bezirk Kufstein ist einem sogenannten „Love-Scammer“ zum Opfer gefallen. Wie die Polizei berichtet, verlor die Frau im Glauben an eine Liebesbeziehung mehr als 10.000 Euro.

Im Zeitraum von März bis April baute ein bislang unbekannter Täter eine vermeintliche Online-Beziehung zu der 57-Jährigen auf. In Folge versprach er ihr, ein Paket mit einem größeren Bargeldbetrag zukommen zu lassen.

Bank sperrte Konto

Dafür überwies die Frau mehrmals Geld an den Unbekannten – laut Polizei insgesamt ein niedriger fünfstelliger Betrag. Das versprochene Paket kam jedoch nie an, die wahre Liebe auch nicht. Schließlich schritt die Bank ein und sperrte das Konto der 57-Jährigen aufgrund der verdächtigen Transaktionen.