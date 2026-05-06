Regionale Lösung rückt näher: Langkampfen will beim „Wörgler Badl“ mitzahlen

Schwimmzeiten sind rar, die Wege für Schulen und Kindergärten weit. Langkampfen schickt seine Kinder derzeit teils nach Bayern oder an den Achensee, um überhaupt ins Wasser zu kommen. Nun unterstützt die Gemeinde als erste im Bezirk das geplante Wörgler Badl – und setzt damit ein deutliches Zeichen für eine regionale Lösung.