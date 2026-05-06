„Es ist ein Zeichen“

Warum die Langkampfner mit den Wörglern ins „Badl“ springen wollen

Langkampfener Schulkinder sollen künftig wieder in Wörgl Schwimmen gehen können.
© APA/BARBARA GINDL
Wolfgang Otter

Von Wolfgang Otter

Schwimmzeiten sind rar, die Wege für Schulen und Kindergärten weit. Langkampfen schickt seine Kinder derzeit teils nach Bayern oder an den Achensee, um überhaupt ins Wasser zu kommen. Nun unterstützt die Gemeinde als erste im Bezirk das geplante Wörgler Badl – und setzt damit ein deutliches Zeichen für eine regionale Lösung.

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