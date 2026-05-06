TikTok-Trend „Sleepmaxxing“: Mundpflaster, Magnesium-Spray und Melatonin auf dem Prüfstand
Auf TikTok trendet gerade ein neuer Hype rund ums perfekte Schlafen – Sleepmaxxing. Die Versprechen sind groß: besser einschlafen, tiefer schlafen, erholter aufwachen. Doch was steckt wirklich hinter diesen Schlaf-Tipps? Und welche davon bringen tatsächlich etwas – oder sind im schlimmsten Fall sogar riskant? Birgit Högl, Leiterin des Zentrums für Schlafmedizin an der Uniklinik für Neurologie in Innsbruck, klärt auf:
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