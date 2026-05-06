Kritik an Zwangsräumung in Wörgl: „Verantwortliche wollen sich des Problems entledigen“

Zuletzt war die Räumung von 35 Wohnungen wegen illegaler Umbauten und grober Mängel in einem Wohnhaus auch Thema im Gemeinderat. Die Sozialberatungsstelle DOWAS nimmt nun in einem offenen Brief Stellung zu den Aussagen von Bürgermeister Riedhart. Er sieht die Zuständigkeit für die mehr als 60 Betroffenen nicht bei der Stadt.