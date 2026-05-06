Interview mit Bundesbäuerin
„Ich habe kein Thema mit Klischees und bezeichne mich gern als Bäuerin“
Die Niederösterreicherin Irene Neumann-Hartberger ist Bundesbäuerin und Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer.
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Die UNO hat 2026 zum Internationalen Jahr der Bäuerin ausgerufen. Österreichs oberste Interessensvertreterin, Bundesbäuerin Irene Neumann-Hartberger, spricht über Gleichstellungspolitik am Bauernhof und warum sie leidenschaftlich gerne Bäuerin ist.