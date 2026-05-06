Tückische Sieben! Die Kitzbüheler Mausefalle lauert auch im Grünen

Angeführt von PGA-Ass Sepp Straka und Tirols Lokalmatador Maximilian Steinlechner, schlagen acht Österreicher bei den Austrian Alpine Open in Kitzbühel (28. bis 31. Mai) ab. Noch zwei Wild Cards sind offen.

Er kommt. Und er kommt als heimisches Aushängeschild. Bevor aber Österreichs Golf-Stolz Sepp Straka bei den Austrian Alpine Open in Kitzbühel abschlägt, warten auf den 33-Jährigen noch zwei weitere Höhepunkte. Den Anfang macht heute Donnerstag die Truist Championship in Charlotte (North Carolina), wo der zweifache Ryder-Cup-Sieger im Vorjahr seinen vierten und bislang letzten Titelgewinn auf der PGA-Tour feiern konnte. Eine Woche später folgt die PGA Championship in Pennsylvania. Das zweite von vier Major-Turnieren ist mit schlappen 19 Millionen US-Dollar (16,17 Mio. Euro) dotiert.

Zum Vergleich: In Kitzbühel, wo Österreichs einziges Turnier auf der DP World Tour steigt, sind 2,75 Millionen US-Dollar (2,34 Mio. €) ausgelobt. Auch noch äußerst lukrativ. Vor allem für die sieben weiteren Österreicher, die bereits einen Fixplatz haben. Nebst dem frischgebackenen China-Open-Sieger Bernd Wiesberger und Tirols Lokalmatador Maximilian Steinlechner sind das Lukas Nemecz, Niklas Regner, Christoph Bleier, Matthias Schwab und Timon Baltl. Zwei verbliebene Wild Cards werden noch ab 8. Mai bei den „Austrian Amateur“ und am 18. Mai bei der Generalprobe auf dem runderneuerten Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith ausgespielt. „Mit den besten acht Österreichern in der Weltrangliste bekommt das Publikum genau das Feld, das dieses Turnier verdient“, sagt Veranstalter Ali Al-Khaffaf.

Mit den besten acht Österreichern in der Weltrangliste bekommt das Publikum genau das Feld, das dieses Turnier verdient. Ali Al-Khaffaf, Veranstalter