Spannung nach Wende im Mordfall Kammerer: Wie geht es jetzt weiter?

Im „Tatort Tirol“-Podcast erinnern sich die beiden langjährigen Redakteure der Tiroler Tageszeitung an die Entwicklungen im Mordfall Daniela Kammerer.

Im Juni 2023 findet ein Passant eine leblose Person bei einer Telefonzelle beim Innsbrucker Rapoldipark. Wie sich herausstellt: Es handelt sich um die 19-jährige Daniela Kammerer, eine Niederösterreicherin, die in Innsbruck am MCI studiert. Die blonde Frau wurde mit zwei Messerstichen getötet.

Die Ermittlungen werden zunächst im privaten Umfeld Kammerers geführt, konzentrieren sich aber auch auf die Innsbrucker Drogenszene, denn der Rapoldipark ist zum damaligen Zeitpunkt ein berüchtigter Treffpunkt und Umschlagplatz für diverse Drogengeschäfte. Die Theorie der Ermittler: Daniela könnte das Opfer einer Verwechslung geworden sein.

Verhaftung wegen eines DNA-Treffers

2013 dann die erste Wende: Jener Studienkollege, der das spätere Mordopfer als Letzter sah, wird am Flughafen Wien wegen eines DNA-Treffers verhaftet. Nach sieben Wochen kommt er wieder frei, die Beweislage reicht für einen Prozess nicht aus. Nun, 13 weitere Jahre später, wird erneut Anklage erhoben. Die langjährigen TT-Redakteure Thomas Hörmann und Reinhard Fellner haben die Mordermittlungen vom ersten Tag an miterlebt.

Sie berichten im „Tatort Tirol“-Podcast über die Anfänge und geben Details und Hintergründe preis, die sie im Lauf der letzten zwei Jahrzehnte im Rahmen ihrer Recherchen zum Mordfall Kammerer gesammelt haben. Sie verraten, was sie über den Angeklagten wissen, wie aussagekräftig die DNA-Beweise sind und wie es nach der Anklageerhebung weitergehen könnte.

Viel Spaß beim Hören der aktuellen Folge von „Tatort Tirol“, dem Crime-Podcast der Tiroler Tageszeitung.