Wo Zoo-BesucherInnen sich erholen können: Neuer „Verweilort“ im Alpenzoo eröffnet

Der Alpenzoo in Innsbruck ist um eine Attraktion reicher: In einer neuen Verweilzone sollen BesucherInnen zur Ruhe finden. Ein Artenschutzpavillon sowie ein Spielplatz samt „Wolfsgrube“ sorgen dabei für Information und Unterhaltung.

Innsbruck – Familien, Zoobegeisterten und Erholungssuchenden einen Ort zum Verweilen, Ausruhen und gemeinsamen Genießen zu bieten: Das ist der hehre Zweck einer neuen „Verweilzone“ für BesucherInnen, die am Mittwoch im Innsbrucker Alpenzoo feierlich eingeweiht wurde.

Im Mittelpunkt stehen dieses Mal also nicht, wie sonst üblich, die Tiere, sondern die Menschen. Die neue Zone, die von Zoodirektor André Stadler, dem Zoo-Präsidenten Günther Platter und Christoph Kaufmann („Freunde des Alpenzoo“) eröffnet wurde, soll dazu einladen, im Schatten zu entspannen und in Ruhe zu jausnen.

Gleichzeitig kann man aber auch Neues lernen. Denn einen Bezug zu Flora und Fauna gibt es natürlich doch: Im Artenschutzpavillon, dem Herzstück der neuen Anlage, erhalten Besucherinnen und Besucher Einblick in diesen zentralen Aspekt der Naturschutzarbeit.

Wolfsgrube und Wasserspielplatz