Spirituosen bald teurer: Höhere Steuer auf harten Alkohol geplant

Die Bundesregierung plant eine Erhöhung der Alkoholsteuer um 30 Prozent. Das soll 90 Millionen Euro zusätzlich ins Budget spülen, bis 2028. Die Lebensmittelindustrie kritisiert das Vorhaben.

Ob Cocktails, Longdrinks oder Shots: Wer harten Alkohol konsumiert, wird dafür bald mehr Geld ausgeben müssen als bisher. Die Regierung plant eine Anhebung der Steuer auf Spirituosen. Damit dürften hochprozentige Alkoholika im Handel, aber auch in der Gastronomie teurer werden.

Vertreter der Lebensmittelindustrie kritisierten am Mittwoch die geplante Steuererhöhung im Rahmen des Doppelbudgets 2027/28. Geplant ist eine weitere Erhöhung um 30 Prozent, aktuell liege die Steuerbelastung pro Liter Hochprozentigem bereits bei 12 Euro. Die Erhöhung „wäre ein deutlicher Schlag für die heimische Spirituosenbranche und ihre Beschäftigten“, teilte Katharina Koßdorff, Geschäftsführerin des Fachverbands in der Wirtschaftskammer Österreich in einer Aussendung mit.

Die Spirituosen wären heute schon Spitzenreiter bei den Abgaben, so Koßdorff. Diese würden rund 45 Prozent des gesamten Steueraufkommens aus der Kategorie der alkoholischen Getränke tragen, obwohl sie nur etwa 14 Prozent des Alkoholkonsums ausmachen, hieß es.

1,4 Liter Spirituosen pro Kopf

Die letzte Steuererhöhung 2014 (+20 Prozent) hätte zu einem deutlichen Markteinbruch von rund 1 Million Liter pro Jahr geführt und dem Fiskus dabei nur eher geringe Mehreinnahmen von 10 Mio. Euro gebracht.

Zudem gehe der Spirituosenkonsum seit Jahren deutlich zurück und der Trend zu Getränken mit weniger oder ohne Alkohol steigt. Der durchschnittliche Pro-Kopf-Konsum in Österreich betrage laut Wirtschaftskammer rund 1,4 Liter pro Jahr. Eine höhere Alkoholsteuer schade somit der Branche, wobei der Beitrag zum Budget wiederum gering wäre, meint die WKO. Durch steuerliche Ungleichbehandlung finde auch eine Marktverzerrung statt.

90 Millionen mehr fürs Budget