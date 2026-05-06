Schwerer Arbeitsunfall: 55-Jähriger in Volders von Muldenkipper überrollt

Volders – Am Mittwochnachmittag hat sich in Großvolderberg ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. Ein 55-jähriger Arbeiter aus Tschechien wurde dabei schwer verletzt, berichtet die Polizei. Der Mann war gegen 15.45 Uhr auf einer abgesperrten Baustelle als Fahrer eines Muldenkippers im Einsatz. Während des Beladens beschleunigte das Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache plötzlich talwärts.

Der 55-Jährige stürzte dabei vom Fahrzeug auf den Asphaltboden. In der Folge wurde er von der Hinterachse des Muldenkippers überrollt. Ein Zeuge alarmierte die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der schwer verletzte Arbeiter mit dem Notarzthubschrauber in den Schockraum der Innsbrucker Klinik geflogen. (TT.com)