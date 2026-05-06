In unwegsamem Gelände verirrt: Hubschrauber befreite zwei Wanderer aus Bergnot

Reutte – Zwei Wanderer haben sich am Mittwochnachmittag bei einer Tour auf die Soldatenköpfe im Gemeindegebiet von Reutte verirrt. Ein 74-Jähriger und eine 56-Jährige kamen gegen 16 Uhr beim Abstieg vom markierten Weg ab.

In der Folge stiegen die Deutschen rund 150 Höhenmeter in nordöstlicher Richtung ab und gerieten dabei in unwegsames Gelände. Aus dieser misslichen Lage setzte die 56-Jährige schließlich einen Notruf ab.