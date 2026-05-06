Sechs Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen
Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach Angaben der von der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas kontrollierten Behörden sechs Menschen getötet worden. Darunter war ein hochrangiger Offizier der Hamas-Polizei. Mehrere weitere Menschen seien zudem schwer verletzt worden, darunter der Sohn eines hohen Funktionärs der Hamas, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Sicherheits- und Klinikkreisen.
Das Al-Ahli-Krankenhaus in der Stadt Gaza meldete die Einlieferung von "drei Toten und mehreren Verletzten nach einem israelischen Drohnenangriff auf das Viertel Seitun südöstlich von Gaza". Bei separaten israelischen Angriffen in anderen Teilen des Küstengebiets wurden zwei weitere Menschen getötet und mehr als ein Dutzend Menschen verletzt, wie der Hamas-Zivilschutz und Krankenhäuser mitteilten.
Darüber hinaus seien mindestens 17 weitere Menschen verletzt worden. Eine israelische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.
Mehr als zwei Jahre nach dem Angriff der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023, der den Krieg im Gazastreifen auslöste, ist am 10. Oktober eine maßgeblich von den USA vermittelte fragile Waffenruhe in Kraft getreten. Israel und die Hamas werfen sich gegenseitig Verstöße gegen das Abkommen vor.