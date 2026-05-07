67-Jähriger kam bei Absturz in Waldstück in Osttirol ums Leben
Der Mann rutschte mit seinem Auto von einem Waldweg in steiles Gelände ab. Seine Leiche wurde 50 Meter unterhalb gefunden.
Matrei in Osttirol – Ein 67-jähriger Mann ist am Mittwoch in einem Waldstück nahe seines Hofes in Matrei in Osttirol tödlich verunglückt. Der Einheimische rutschte laut Polizei gegen 18 Uhr mit seinem Auto von einem Waldweg in steiles Gelände ab. Das Fahrzeug blieb dabei in Büschen hängen, doch der 67-Jährige stürzte weiter ab.
Der Unfall wurde bemerkt, als Personen am Hof den Lichtstrahl der Scheinwerfer des Autos wahrnahmen. Sie machten sich auf die Suche und fanden den Mann rund 50 Meter unterhalb des Fahrzeugs im steilen, mit Felsen und Baumstümpfen durchsetzten Waldstück. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen erlag der Tiroler vor Ort seinen schweren Verletzungen. (TT.com)