67-Jähriger kam bei Absturz in Waldstück in Osttirol ums Leben

Der Mann rutschte mit seinem Auto von einem Waldweg in steiles Gelände ab. Seine Leiche wurde 50 Meter unterhalb gefunden.

Matrei in Osttirol – Ein 67-jähriger Mann ist am Mittwoch in einem Waldstück nahe seines Hofes in Matrei in Osttirol tödlich verunglückt. Der Einheimische rutschte laut Polizei gegen 18 Uhr mit seinem Auto von einem Waldweg in steiles Gelände ab. Das Fahrzeug blieb dabei in Büschen hängen, doch der 67-Jährige stürzte weiter ab.