Probeführerschein abgenommen

Mit 115 km/h durch das Ortsgebiet: Polizei stoppte Raser in Kramsach

Kramsach – Ein 20-jähriger Autofahrer war am Mittwoch auf der Unterinntalstraße (L211) im Gemeindegebiet von Kramsach deutlich zu schnell unterwegs. Der Österreicher wurde gegen 17.10 Uhr bei erlaubten 50 km/h mit einer Geschwindigkeit von 115 km/h gemessen, berichtet die Polizei.

Dem jungen Mann wurde noch an Ort und Stelle der Probeführerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wird Anzeige erstattet. (TT.com)

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