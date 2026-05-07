Probeführerschein abgenommen
Mit 115 km/h durch das Ortsgebiet: Polizei stoppte Raser in Kramsach
Kramsach – Ein 20-jähriger Autofahrer war am Mittwoch auf der Unterinntalstraße (L211) im Gemeindegebiet von Kramsach deutlich zu schnell unterwegs. Der Österreicher wurde gegen 17.10 Uhr bei erlaubten 50 km/h mit einer Geschwindigkeit von 115 km/h gemessen, berichtet die Polizei.
Dem jungen Mann wurde noch an Ort und Stelle der Probeführerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wird Anzeige erstattet. (TT.com)