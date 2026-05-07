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Kommentar
Die letzte Bastion der Menschlichkeit
Kommentarvon Christian Jentsch
In seinem ersten Jahr hat sich Papst Leo in einer Welt brutaler Kriege und zunehmender Entmenschlichung als Botschafter des Friedens hervorgetan. Und laute Kritik geerntet.
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