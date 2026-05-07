„Crannies of Urban Life“: Jugendliche gestalten den Untermarkt in Reutte neu

Ende Mai verwandelt sich der Untermarkt in Reutte in einen Treffpunkt für kreative Ideen. Unter dem Titel „DaSeinsRaum – Crannies of Urban Life“ setzen drei junge InitiatorInnen zusammen mit Jugendlichen Akzente im öffentlichen Raum.

Reutte – Die Reuttenerin Liv Leuprecht und ihre beiden Kollegen Emil Grünwald und Bastian Gashi haben die Initiative „Crannies of Urban Life“ ins Leben gerufen. Übersetzt geht es dabei um die versteckten Winkel oder Ecken der Stadt. Die drei jungen Erwachsenen, die in den Bereichen Architektur, Lehramt und Kunst tätig sind, wollen mit den Jugendlichen in Reutte einen öffentlichen Ort schaffen, der auch den Interessen der Teenager Raum gibt.

Am Dienstag fand der Auftakt statt. Gemeinsam mit 22 Schülern der Polytechnischen Schule Reutte wurde der Untermarkt genau unter die Lupe genommen. „Meist wird das Stadtbild von einem Architekten, also von oben herab, entworfen. Nachhaltige Stadtentwicklung heißt aber auch, sich den Bedürfnissen der Jugendlichen im öffentlichen Raum zu widmen. Dieser muss mit Leben gefüllt werden“, weiß Liv Leuprecht, selbst angehende Architektin.

Beim Workshop im Werkhaus wurden die Ideen konkretisiert. © Leuprecht

Am Beispiel Italien erläutert sie, dass dies möglich ist. „Dort ist es ganz normal, dass sich die Leute im öffentlichen Raum aufhalten. Deshalb fahren so viele gerne nach Italien. Die Leute nehmen sich den öffentlichen Raum.“

Workshops und Jugendfest

Am 26. und 27. Mai starten Workshops mit Jugendlichen, bei denen Möbel für den Untermarkt entworfen und gebaut werden. Unterstützt vom Werkhaus Reutte sollen dabei kreative und funktionale Elemente entstehen, die den öffentlichen Raum bereichern. Denn die derzeit dort aufgestellten Sitzmöglichkeiten empfinden die Jugendlichen allesamt als kalt und unbequem. Bei der Ideenfindung wurden auch Wünsche nach einem Brunnen, mehr Fahrradabstellplätzen oder einer Beschattung am Zeillerplatz laut.

Stein prägt die neu gestaltete Begegnungszone Untermarkt. Die Sitzmöglichkeiten werden von den Jugendlichen durchwegs als unbequem empfunden. © Simone Tschol

Am 29. Mai folgt ein offener Workshop, bei dem alle Interessierten eingeladen sind, den Untermarkt aktiv mitzugestalten. Der Höhepunkt des Projekts ist das Jugendfest am 30. Mai. Ab 16 Uhr werden die entstandenen Möbel präsentiert, während Jugendbands und lokale Vereine auf zwei Bühnen für Unterhaltung sorgen. Eine Podiumsdiskussion greift das Thema Stadtentwicklung auf und lädt dazu ein, über die Zukunft Reuttes zu debattieren.

Aufruf zur Mitgestaltung

„Es geht uns nicht nur ums Gestalten, sondern darum, ein Bewusstsein zu schaffen: dass Stadt veränderbar ist – und wir ein aktiver Teil davon sind“, erklärt Liv Leuprecht. Das Projekt versteht sich als Einladung an die Politik und Gesellschaft, die Bedürfnisse der Jugend stärker in den Fokus zu rücken und gemeinsam an der Stadtentwicklung zu arbeiten.

Gefördert wird das Projekt vom Kulturprogramm YUKUMAY des Landes Tirol.