Luxusartikel erobern Alltag: Modefirmen wachsen und gebrauchter Luxus boomt

Die Modebranche wächst weltweit. 2025 verdienten sie um ein Drittel mehr als vor der Wirtschaftskrise. Die Österreicher:innen greifen immer öfter auch zu gebrauchten Luxusartikeln.

Der Markt für Luxusuhren, Edel-Mode und teurer Sportswear ist weiterhin sehr stark – auch wenn Kriege, Unsicherheit und Krisen zum Teil auf die Gewinne der Luxushersteller drücken.

Spannend in der Branche: Auch gebrauchte Luxusartikel sind kein Nischenprodukt mehr. Eine neue eBay-Studie zeigt, dass bereits 80 Prozent der Konsument:innen in Österreich gebrauchte Luxusartikel kaufen oder offen sind, dies zu tun. Die Ergebnisse weisen somit auf einen deutlichen Wandel im Konsumverhalten hin: Luxus wird zugänglicher, normaler und zunehmend mit persönlicher Leidenschaft sowie kluger Wertschöpfung verbunden.

Dieser Wandel wird auch bei jüngeren Konsument:innen wie der Gen Z, immer deutlicher sichtbar und deutet auf einen Generationswechsel in der Wahrnehmung und im Kaufverhalten von Luxusartikeln hin. Etwa 60 Prozent der Kund:innen in Österreich besitzen mindestens einen High-End-Luxusartikel.

Luxus-Firmen wachsen

Aber nicht nur der Gebrauchtmarkt ist stark. Im Jahr 2025 haben die 75 größten Modekonzerne weltweit einen Gesamtumsatz von 541 Mrd. Euro erzielt, ein Plus von 0,9 Prozent gegenüber 2024 und 32,7 Prozent über dem Vorkrisenniveau 2019. Davon entfielen knapp zwei Drittel auf europäische und etwas weniger als ein Drittel auf nordamerikanische Unternehmen, geht aus einem Bericht zum globalen Modesystem der Investmentbank Mediobanca hervor.

Die Analyse umfasst Finanzdaten und Börsenentwicklung von 75 multinationalen Modekonzernen mit jeweils mehr als 1 Mrd. Euro Umsatz. Unter den 39 europäischen Gruppen ist Italien mit 14 Konzernen zahlenmäßig am stärksten vertreten. Beim Umsatz führt jedoch Frankreich vor Großbritannien, Spanien, Deutschland und Italien.

Sportmode legt massiv zu

Im Zeitraum 2019 bis 2025 zeigt die Analyse nach Segmenten, dass Sportswear mit einem Umsatzplus von 43,5 Prozent der dynamischste Bereich ist – getragen von der steigenden Nachfrage rund um Sport und Gesundheit. Das Lifestyle-Segment verzeichnete einen moderateren Zuwachs, der Luxussektor zeigte die volatilste Entwicklung.

Louis Vuitton bleibt an der Spitze

An der Spitze der weltweiten Konzerne nach Umsatz steht 2025 erneut der französische Luxuskonzern LVMH (Moët Hennessy – Louis Vuitton) mit 80,8 Mrd. Euro. Es folgen der spanische Konzern Inditex (39,9 Mrd. Euro), zu dem unter anderem die Marke Zara gehört, der US-Konzern Nike (39,4 Mrd. Euro), Adidas (24,8 Mrd. Euro), H&M (21,1 Mrd. Euro) sowie Fast Retailing (18,5 Mrd. Euro), zu dem Uniqlo gehört.