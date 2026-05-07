Weibliche Landwirtschaft
Vom Huhn zur Landwirtschaft: Das macht diese Tiroler Bäuerin anders als die meisten Betriebe
Unternehmerin, Tiermanagerin, Kommunikatorin, Influencerin: Gerda Rebitschs Hof in Brixlegg ist zum Gegenmodell geworden. Sie führt eine Landwirtschaft, die nicht nur produziert, sondern erklärt.
© Axel Springer
Gerda Rebitsch hat zwei Studien abgeschlossen, in der Modebranche gearbeitet – und sich dann ein Huhn gekauft. Der Start in ein neues Kapitel: Heute führt sie eine Landwirtschaft, in der sie vieles anders macht.