Mut zum eigenen Weg

Direktvertrieb und Network Marketing sind weit mehr als Verkauf. Sie stehen für persönliche Beratung, unternehmerische Eigenverantwortung und die Chance, sich Schritt für Schritt etwas Eigenes aufzubauen.

Mut beginnt oft nicht mit einem großen Sprung, sondern mit einer Entscheidung. Mit dem Wunsch, etwas Eigenes aufzubauen. Mit dem Entschluss, Verantwortung zu übernehmen und neue Wege zu gehen. Genau darin liegt die besondere Stärke des Direktvertriebs: Er eröffnet Menschen die Chance, selbstbestimmt zu arbeiten, die eigene Zeit flexibler einzuteilen und Schritt für Schritt unternehmerisch zu wachsen.

Vielfältige Branche

Direktvertrieb ist weit mehr als Verkauf. Im Mittelpunkt stehen persönliche Beratung, Vertrauen und echte Beziehungen zu Kundinnen und Kunden. Selbstständige Berater:innen vermitteln Produkte direkt an Konsument:innen und werden dafür von einem Direktvertriebsunternehmen provisionsbasiert entlohnt. Im Bereich Network Marketing kann zusätzlich auch ein eigenes Team aufgebaut und entwickelt werden. Ein wichtiges Merkmal für seriöse Geschäftsmodelle ist, dass hochwertige Produkte und die damit erzielten Umsätze die Grundlage für den eigenen Verdienst bilden.

Gerade heute ist diese Form des Wirtschaftens für viele Menschen attraktiv. Sie bietet flexible Möglichkeiten – unabhängig von Alter, Ausbildung oder Lebenssituation. Für manche ist sie ein nebenberuflicher Einstieg in die Selbstständigkeit, für andere entwickelt sie sich zu einer langfristigen beruflichen Perspektive. In Tirol sind derzeit rund 1.500 Unternehmer:innen im Direktvertrieb und Network Marketing tätig, österreichweit etwa 20.000. Weltweit arbeiten laut WFDSA mehr als 104 Millionen Menschen in dieser Branche.

„Mut heißt für mich, Dinge anzupacken, auch wenn nicht alles von Beginn an sicher ist – denn genau in diesem ersten Schritt liegen oft der Anfang von Entwicklung, wachsendem Selbstvertrauen und letztlich auch von Erfolg.“ Gertraud Siller, Obfrau Landesgremium Direktvertrieb

Vertrauen als Grundlage

Dass der Direktvertrieb oft unterschätzt wird, weiß auch Gertraud Siller, seit April 2026 Obfrau des Landesgremiums des Direktvertriebs in der Wirtschaftskammer Tirol. Ihr Ziel ist es, das Bild der Branche weiter zu schärfen und den Menschen sichtbar Anerkennung zu geben, die mit viel Einsatz, Professionalität und persönlichem Engagement arbeiten: „Ich möchte das Image von Direktvertrieb und Network Marketing stärken und dafür sorgen, dass unsere Mitglieder die Wertschätzung bekommen, die sie verdienen.“

Für Siller ist klar, worauf es ankommt: auf Vertrauen, Transparenz, Handschlagqualität und ethisches Handeln gegenüber Kund:innen und Teampartner:innen sowie laufende Weiterbildung und die Einhaltung aller gesetzlichen Rahmenbedingungen.

„Mein Business ist parallel zum Vollzeitjob entstanden. Als ich gemerkt habe, dass es funktioniert, habe ich mich bewusst für den mutigeren Weg entschieden und gekündigt. Mit dieser Entscheidung bin ich heute noch glücklich.“ Birgit Töchterle, Obfrau-Stv. Landesgremium Direktvertrieb

Mut im Alltag

Was es dafür braucht, um im Direktvertrieb erfolgreich zu sein, ist oft weniger Lautstärke als Haltung. Mut zeigt sich im täglichen Tun: auf Menschen zuzugehen, dranzubleiben, Rückschläge auszuhalten und an die eigene Entwicklung zu glauben. Gertraud Siller bringt es so auf den Punkt: „Mut heißt für mich, Dinge anzupacken, auch wenn nicht alles von Beginn an sicher ist. Wer mit Begeisterung arbeitet, kann unglaublich viel erreichen.“

Gerade für Frauen, Quereinsteiger:innen und Menschen, die zunächst nebenberuflich und ohne finanzielles Risiko starten möchten, eröffnen Direktvertrieb und Network Marketing interessante Chancen. Viele finden hier eine bessere Balance zwischen Beruf und Familie, können vorhandene Stärken einbringen und gleichzeitig Neues lernen. Wer Freude am Kontakt mit Menschen hat, Eigeninitiative mitbringt und etwas Eigenes gestalten möchte, findet hier ein modernes Geschäftsmodell mit großem Entwicklungspotenzial.

„Am Network Marketing schätze ich die Möglichkeit, mir zeitliche und finanzielle Freiheit aufzubauen. Das Modell bietet die Chance auf ein skalierbares Einkommen, das langfristig nicht mehr direkt an meine Zeit gebunden ist. Außerdem fördert es persönliche Weiterentwicklung.“ David Vötter, Obfrau-Stv. Landesgremium Direktvertrieb

Selbstständig, aber nie allein

Dabei ist ein Punkt besonders wichtig: Selbstständigkeit bedeutet im Direktvertrieb nicht, auf sich allein gestellt zu sein. Teamwork, Weiterbildung und Vernetzung sind zentrale Pfeiler der Branche. Das Landesgremium versteht sich als Plattform, die unterstützt, Orientierung gibt und Unternehmer:innen miteinander verbindet. Auch darin liegt eine Stärke des Direktvertriebs: im Zusammenspiel von Eigenverantwortung und Miteinander.

Sozial engagiert

Zum Selbstverständnis der Branche gehört aber nicht nur wirtschaftliches Denken. Auch etwas zurückzugeben, ist den Mitgliedern des Landesgremiums wichtig. Deshalb wird jedes Jahr eine karitative Einrichtung in Tirol unterstützt – zuletzt das Frauenhaus Tirol. Dieses Engagement zeigt, dass der Direktvertrieb nicht nur Chancen schafft, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung mitträgt.

Obfrau Stv. David Vötter (links) und Geschäftsführer Felix Hofinger übergeben einen Spendenscheck an Frauenhaus-Tirol-Geschäftsführerin Gabi Plattner. © Die Fotografen

So entsteht das Bild einer Branche, die modern, vielseitig und nah an den Menschen ist. Einer Branche, in der Leistung zählt, Vertrauen die Basis bildet und persönlicher Einsatz den Unterschied macht. Und einer Branche, in der Mut nicht groß inszeniert werden muss – sondern dort beginnt, wo Menschen ihren eigenen Weg gehen.