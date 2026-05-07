Prominentes Role Model

Pilotprojekt in Kitzbühel: Mathew Collins bringt mentale Stärke ins Klassenzimmer

In der HAK in KItzbühel fand die Premiere der Workshop-Reihe „Selbstzweifel – Break Out“ der Worldchanger Foundation satt. Mit dabei war auch Mathew Collins.
© Harald Angerer
Harald Angerer

Von Harald Angerer

Schüler der HAK Kitzbühel erlebten kürzlich die Geburtsstunde der Workshop-Reihe „Selbstzweifel – Break Out“ der Worldchanger Foundation. Jugendliche sollen dabei unter anderem mit berühmten Role-Models lernen, Selbstzweifel zu überwinden.

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