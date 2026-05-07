Norbert Gstrein präsentiert seinen neuen Roman „Im ersten Licht“ in Lienz

Lienz wird am 20. Mai zum Treffpunkt für Literaturbegeisterte: Der aus Tirol stammende und vielfach ausgezeichnete Autor Norbert Gstrein stellt seinen neuesten Roman „Im ersten Licht“ vor. Bei der Buchpräsentation in der Raiffeisen-Landesbank Tirol erwartet das Publikum ein spannendes Gespräch und musikalische Begleitung.

Lienz – Norbert Gstrein, geboren 1961 in Tirol, ist für seine tiefgründigen Werke bekannt. Er lebt heute in Hamburg und hat zahlreiche Buchpreise erhalten. Sein neuer Roman „Im ersten Licht“ erzählt die Geschichte eines Menschenlebens. Das Buch beginnt mit einem dramatischen Axthieb. Dieser macht den jugendlichen Adrian untauglich für den Ersten Weltkrieg. Der Protagonist hinkt von da an durch über achtzig Lebensjahre. Seine Entwicklung wird als Wunder des Erzählens beschrieben.