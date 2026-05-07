Versuchter Mord: 20-Jähriger in Innsbruck von Unbekannten niedergestochen

Der junge Mann erlitt mehrere Stich- und Schnittverletzungen und musste notoperiert werden. Die bislang unbekannten Täter sind flüchtig. Gegen sie wird wegen versuchten Mordes ermittelt.

Innsbruck – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch soll es in Innsbruck zu einem schweren Gewaltverbrechen gekommen sein. Gegen Mitternacht sei ein 20-jähriger Ägypter in der Höttinger Au im Bereich der Nagillergasse/Ingenuin-Fischler-Straße von bislang unbekannten Tätern überfallen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Angreifer hätten dem jungen Mann mit einem Messer mehrere Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt und seine Umhängetasche geraubt. Anschließend hätten sie die Flucht ergriffen. Anrainer hätten die mutmaßliche Tat gehört und die Einsatzkräfte verständigt.

Opfer überlebte schwer verletzt

Der 20-Jährige musste nach dem Überfall in die Klinik Innsbruck eingeliefert und notoperiert werden. Sein Zustand ist nach Angaben der Polizei derzeit stabil, er sei bereits befragt worden. Das Ergebnis: ernüchternd. Er könne sich nicht vorstellen, warum es zu dem Überfall gekommen sei. In seiner Tasche seien keine Wertgegenstände gewesen.