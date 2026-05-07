Versuchter Mord: 20-Jähriger in Innsbruck von Unbekannten niedergestochen
Der junge Mann erlitt mehrere Stich- und Schnittverletzungen und musste notoperiert werden. Die bislang unbekannten Täter sind flüchtig. Gegen sie wird wegen versuchten Mordes ermittelt.
Innsbruck – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch soll es in Innsbruck zu einem schweren Gewaltverbrechen gekommen sein. Gegen Mitternacht sei ein 20-jähriger Ägypter in der Höttinger Au im Bereich der Nagillergasse/Ingenuin-Fischler-Straße von bislang unbekannten Tätern überfallen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.
Die Angreifer hätten dem jungen Mann mit einem Messer mehrere Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt und seine Umhängetasche geraubt. Anschließend hätten sie die Flucht ergriffen. Anrainer hätten die mutmaßliche Tat gehört und die Einsatzkräfte verständigt.
Opfer überlebte schwer verletzt
Der 20-Jährige musste nach dem Überfall in die Klinik Innsbruck eingeliefert und notoperiert werden. Sein Zustand ist nach Angaben der Polizei derzeit stabil, er sei bereits befragt worden. Das Ergebnis: ernüchternd. Er könne sich nicht vorstellen, warum es zu dem Überfall gekommen sei. In seiner Tasche seien keine Wertgegenstände gewesen.
Das Landeskriminalamt Tirol hat Ermittlungen wegen versuchten Mordes und schweren Raubes aufgenommen und bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Personen, die in der Tatnacht zwischen 23.45 Uhr und 0.15 Uhr im Bereich der Dr.-Stumpf-Straße, Nagillergasse, Mitterweg, Ingenuin-Fischler-Straße oder Tiergartenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 059133/703333 zu melden. (TT.com)