„Kultur des Dialogs bewahren“
Nach Eklat am Gauder Fest: Bischof wird mit FPÖ-Politiker Steiner sprechen
Diözesanbischof Hermann Glettler hiel eine vielbeachtete Predigt bei der Feldmesse am Gauder Fest. NR Christoph Steiner hat sie aber nicht gefallen und er sorgte mit einem lautstarken Zwischenruf für Empörung.
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Nach dem verbalen Austritt von NR Christoph Seteiner nach der Predigt bei der Feldmesse am Gauder Fest im Zillertal will Bischof Hermann Glettler nicht nur über diesen Vorfall, sondern auch über gesellschaftsrelevante Themen mit dem FPÖ-Politiker sprechen.