Schüsse vor Linzer Gasthaus: 89-Jähriger tötete Ehefrau, Tochter und sich selbst

Linz – Vor einem Gasthaus in Linz-Urfahr hat laut Polizei am frühen Donnerstagnachmittag ein 88-Jähriger wohl erst seine 89-jährige Frau sowie die 61-jährige Tochter und dann sich erschossen. Weiters bestätigte die Exekutive, dass die Tatwaffe, eine Faustfeuerwaffe, sichergestellt wurde. Auch ein Abschiedsbrief wurde bei den Toten – der Schütze dürfte ihn geschrieben haben – gefunden. Über das Motiv herrschte am Abend Unklarheit. Ob der Schütze die Waffe legal besaß, war auch offen.

Die Stadt Linz und die ARGE Urfahranermarkt haben am frühen Donnerstagabend das für den Abend geplante Feuerwerk am Urfahraner Frühjahrsmarkt auf Samstag verschoben. Dafür soll heute um 21.30 Uhr eine Gedenkminute für die Opfer und die Hinterbliebenen abgehalten werden, währenddessen bleiben die Lichter der Fahrgeschäfte aus und stehen still.

Drei Gewaltverbrechen in Linz auf der Straße seit März

Seit Mitte März ist die Gewalttat vom Donnerstag die dritte in Linz auf offener Straße. Zuerst wurde auf der Landstraße ein Passant niedergestochen und ein zweiter schwer verletzt. Mitte April schlug ein Mann auf dem Südbahnhof einem Sicherheitsmitarbeiter einer nahe gelegenen Bank mit einem Beil auf den Kopf und verletzte ihn schwer.

Ebenfalls im April hatten Polizisten nach derzeitigem Ermittlungsstand in Notwehr einen mit Schere und Spritze bewaffneten Mann in einer Linzer Wohnung erschossen. Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) und der zuständige Stadtrat Michael Raml (FPÖ) haben danach Vertreter der Exekutive sowie aus dem Präventions- und Sozialbereich am 11. Mai zu einem Sicherheitsgipfel geladen. (APA)

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