Ehefrau und Tocher erschossen
Schüsse vor Linzer Gasthaus: Offenbar Doppelmord und Suizid
Die Hintergründe der Gewalttat sind noch unklar.
© APA/FOTOKERSCHI/MARKUS HAUSER
Vor einem Gasthaus in Linz-Urfahr sind Donnerstagmittag tödliche Schüsse gefallen. Die Polizei hat einen Bericht bestätigt, wonach es drei Tote gibt.
Laut Kronen Zeitung soll ein älterer Mann seine Frau und seine Tochter erschossen und dann Suizid begangen haben. Die Tatwaffe sei sichergestellt worden. (APA)
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