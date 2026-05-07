Seltener Krebs bei Ex-Darts-Weltmeister diagnostiziert: „Es ist frustrierend“

Der frühere Darts-Weltmeister Mark Webster ist an einer seltenen Form von Krebs erkrankt. Dies sagte der 42 Jahre alte Waliser in einem Interview auf dem YouTube-Kanal von Darts World. Im Januar dieses Jahres sei bei dem früheren Weltklassespieler eine Haarzellleukämie diagnostiziert worden. Webster unterzieht sich deshalb einer Chemotherapie.

Webster hofft auf schnelle Rückkehr als Experte

„Es klingt schlimm, wenn man Leukämie sagt, aber die Prognose ist gut, 95 Prozent der Fälle werden erfolgreich behandelt“, sagte Webster, der nach seinem Karriereende im Jahr 2019 zum TV-Experten wurde und zahlreiche Darts-Turniere für den Sender Sky Sports begleitet. Im Jahr 2008 hatte er beim inzwischen insolventen Verband BDO den WM-Titel gewonnen.