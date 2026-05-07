Shopping Night, Journalismusfest und Kabarett mit Dirk Stermann: Das ist los in Tirol

Der Wonnemonat Mai hat Tirol erreicht. Und mit ihm gleich einiges an Events. So lädt die allseits bekannte Shopping Night am Freitag wieder ein, während das ganze Wochenende über in der Landeshauptstadt der Journalismus in allen Formen und Farben gefeiert wird. Daneben wird es mit Dirk Stermann lustig, am Achensee literarisch und im ganzen Land laut bei zahlreichen Konzerten.

📅 FREITAG (8. Mai)

Shopping Night in Innsbruck

Am Freitagabend ist es wieder soweit. Dann verwandelt sich die Innsbrucker Innenstadt erneut in eine lebendige Bühne für Musik, Genuss und Shopping. Von 13 bis 22 Uhr laden die Geschäfte ein, das Einkaufen in die Abendstunden zu verlegen. Heuriges Motto „Stadt an. Läden auf.“ Neben vielen Shopping-Möglichkeiten gibt es außerdem erneut die Möglichkeit, musikalische und kulinarische Highlights unter anderem von Sara de Blue zu erleben. Mehr dazu HIER.

Standorte der Acts im Überblick Domplatz: DAJA Goldenes Dachl: The Gang, Tschentig Ottoburg: Nonie, Melodic Motion Vier-Viecher-Eck Altstadt: THIA und Alissa MTS Annasäule Rookie Bühne: DJ Rox, Bluetooth Pony, Pryzma, Davzn & Mosbach, Purple Soil MTS Süd: Sara de Blue Meranerstraße: The Blue‘s Acoustic Band Franziskanerplatz: Lisa Seidl Bozner Platz: Janka Sparkassenplatz: Dave Wildheart Duo Wiltener Platzl: Fritto Misto Mobile Gruppen: John Blow, Tiger Dixie Band Infos zu den Bands, den Auftrittszeiten und mehr unter: www.innsbruckmarketing.at/events/shopping-night

Am Freitag wird in Innsbruck die (Shopping) Night wieder zum Tag gemacht. Auch mit allerlei Konzerten. © Thomas Steinlechner

Night Shopping in Wörgl

Neben der Landeshauptstadt wird auch im Unterland am Freitag geshopped. Bis 21 Uhr verwandelt sich das Herz von Wörgl in eine bunte Flaniermeile. Neben einer Schmankerlmeile erwartet BesucherInnen ein vielfältiges Kinderprogramm mit Kinderschminken und Spielestationen. Zudem sorgen Stelzengeher, ArtistInnen und Gaukler für Unterhaltung. Ab 19 Uhr gibt es dann eine Minidisco und eine Kids-Tanzshow zum Mitmachen, gefolgt von einer Open-Air-Modenschau. Mehr dazu HIER.

Mai(n) Shopping in Hopfgarten

Und noch einmal Shopping-Freuden: Am Freitag lädt Hopfgarten unter dem Motto „Einkaufen & Genießen“ wieder zum Mai(n) Shopping ein. Bis 20 Uhr bieten die Geschäfte im Hopfgartner Markt ein Einkaufserlebnis mit verlängerten Öffnungszeiten. BesucherInnen können sich zudem auf musikalische und kulinarische Highlights freuen.

Tori Sparks & El Mar Electric in Kufstein

Am Freitag kommt Tori Sparks mit ihrer Band El Mar Electric für ein exklusives Konzert in die Kulturfabrik Kufstein. Ab 20 Uhr präsentiert die aus Chicago stammende und in Barcelona lebende Musikerin ihren einzigartigen Sound, der Elemente aus Rock, Blues und spanischer Leidenschaft vereint. Karten gibt es HIER.

Dirk Stermann in Wörgl

Die eine Hälfte von „Willkommen Österreich“ hat ein neues Programm: „20 Spritzer bis Amstetten“ heißt es. Am Freitag kommt „der Deutsche“ damit ins Komma in Wörgl. Wer also mit Dirk Stermann eine Reise im „IC Österreich“ unternehmen will, kann das ab 20 Uhr. Mehr Infos und Karten gibt es HIER.

Nachdem er erst vor wenigen Wochen im Treibhaus gastierte, kam er zügig nach Tirol zurück: Dirk Stermann sorgt am Freitag in Wörgl für einige Lacher. © Ingo Pertramer

📅 FREITAG bis SONNTAG (8. bis 10. Mai)

Journalismusfest in Innsbruck

Alle guten Dinge sind fünf. Das ganze Wochenende wird Innsbruck erneut zum Treffpunkt von JournalistInnen, WissenschaftlerInnen und Kulturschaffenden aus vielen Staaten Europas und anderen Regionen der Welt. Mehr als 70 Veranstaltungen an 23 Standorten warten darauf, besucht zu werden. Freuen kann man sich unter anderem auf den Reporter-Slam am Freitag, mehrere Zeitungsfrühstücke, Film- und Theateraufführungen und Live-Podcasts. Das ganze, umfangreiche Programm gibt es HIER.

Einblicke in die Welt des Journalismus: Das ganze Wochenende über in Innsbruck. © Alena Klinger

Achensee Literatour

Zum bereits 15. Mal findet noch bis Sonntag die Achensee Literatour statt. An allen Tagen steht für alle Literatur interessierte Menschen eine Vielzahl von unterschiedlichen Veranstaltungen auf dem Plan. Darunter ein Thriller-Dinner und eine Krimi-Wanderung. Mehr dazu HIER.

achensee.literatour 2026 – Programmüberblick Freitag, 8. Mai 14.30 Uhr, Seehotel Einwaller, Pertisau: Julia Pustet –„Alles ganz schlimm“ 16 Uhr, Lesung am Schiff: Verena Altenberger liest aus Isabel Allendes „Das Geisterhaus“. Eintritt: 49 Euro (inkl. Begrüßungsgetränk) 20 Uhr, Entners am See: Thriller-Dinner mit Bernhard Aichner. Eintritt: 88 Euro (inkl. dreigängigem Menü) Samstag, 9. Mai 10–13 Uhr, Literatur-Brunch am Schiff: Emil Kaschka & Poetry Slam. Eintritt: 75 Euro (inkl. Aperitif und Brunch) 11 Uhr, Erfurter Hütte (Auffahrt mit der Rofanseilbahn um 10.30 Uhr): Robert Prosser –„Das geplünderte Nest“. Eintritt: 34 Euro (inkl. Berg- und Talfahrt) 15 Uhr, Posthotel Achenkirch: Mieze Medusa –„Hätte ich es vorher gewusst, hätte ich es genauso gemacht“ 18 Uhr, Altes Widum, Achenkirch: Birgit Birnbacher –„Sie wollen uns erzählen“. Eintritt: 19 Euro (inkl. Begrüßungsgetränk) Sonntag, 10. Mai 10–12 Uhr, Dien-Mut-Weg, Pertisau: Krimiwanderung mit Maria Höfle Weitere Informationen & Tickets: www.achensee-literatour.at

📅 SAMSTAG (9. Mai)

Drohnenfestival in Anras

Am Samstag ist es wieder so weit: Denn dann findet im Rahmen von „Kultur aus dem Pfleghaus“ in Anras das mittlerweile fünfte Drohnenfestival statt. Auf die BesucherInnen wartet ein buntes Programm aus Vorträgen, Flugshows, Experten und Expertisen sowie einem Kinderfliegen. Los geht’s um 13 Uhr. Informationen zum Programm HIER.

Game of Drones: Fliegende Fluggefährten sorgen am Samstag in Anras für eine besondere Veranstaltung. © Drohnenfestival Anras

Frühlingsmarkt in Reutte

Am Samstag lädt Reutte zum zweiten Mal zum Frühlingsmarkt ins malerische Parkgelände ein. Von 11 bis 16 Uhr können BesucherInnen zwischen blühenden Blumen und grünen Wiesen handgefertigte Schätze entdecken. Für musikalische Unterhaltung sorgen Live-Acts wie „HarGott mit Linda“, Michlbauer und Kesselblech. Mehr dazu HIER.

Es blüht fest im Außerfern: Um den Frühling willkommen zu heißen, steht der Frühlingsmarkt in Reutte an. © Naturparkregion Reutte/Robert Eder

Frühlingsmarkt in Zams

Auch in Zams wird der Frühling gefeiert. Auch am Samstag, hier von 10 bis 16 Uhr, lädt die Gemeinde zum Frühlingsmarkt beim Musikpavillon ein. Zahlreiche regionale KunsthandwerkerInnen präsentieren ihre vielfältigen Produkte – von Getöpfertem über Schmuck bis hin zu Genähtem. Auch für Speis und Trank ist gesorgt. Für die kleinen Gäste gibt es Kinderschminken und das Duo Zwoatakt sorgt für musikalische Unterhaltung.

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Rock in Landeck

Samstag verwandelt sich ab 20.30 Uhr das Alte Kino in Landeck in einen Pilgerort für Fans lauter Gitarrenklänge. Als Headliner feuern System of a Stu, Deutschlands Nummer eins unter den System of a Down Tribute Bands, aus allen Rohren. Unterstützt werden sie von der Rock- und Metal Coverband Herbert aus dem Tiroler Oberland. Den Auftakt zum Konzert machen die aufstrebenden Tiroler Senkrechtstarter Steep Rush.

Lotta Sounds in Kufstein

Das Lotta Sounds Festival geht in die zweite Runde. Das Konzept des Vorjahres wird beibehalten. Abermals werden regionale Musiker verschiedener Genres ins Rampenlicht gerückt. Headliner ist die Innsbruckerin Spilif. Als Co-Headliner heizt die Rebel Musig Crew mit ihrer einzigartigen Mischung aus Reggae, Dialekt-Rap, Ska und Dancehall ein. Ergänzt wird das Programm durch die Indie-Pop-Formation Janka und Pop-Punk von Brainscha. Beginn der Sause ist um 18.30 Uhr. Karten gibt es HIER.

🎸 Tiroler Bands im Fokus Von Neuerscheinungen bis zu Konzert-Terminen: Jeden Monatsanfang liefern wir einen Blick auf die Tiroler Musikszene. Zu den heimischen Musik-Highlights im Wonnemonat Mai geht’s HIER.

Alexander Eder in Innsbruck

Am Samstag gastiert Alexander Eder mit seiner Band ab 20 Uhr in der Music Hall Innsbruck. Der Überflieger mit der tiefen Stimme präsentiert live die Songs seines neuen Albums „Quer durch die Bank“ sowie seine großen Hits wie „7 Stunden“ und „Ganz normal gestört“. Tickets gibt es HIER.

Alexander mit der großen Stimme gastiert am Samstag in Innsbruck. © IMAGO/PresseFoto Evans

A Journey to Cosmic in Hall

Am Samstag lädt Tirols Afro- und Cosmic-Pionier Stefan Egger ab 20 Uhr ins Stromboli zu einer Party-Nacht ein, um seinen 60. Geburtstag zu feiern. Unter dem Motto „One Night. One Tribe. One Love!“ führt die musikalische Reise von Afro und Cosmic über Reggae und Tribal bis zu Electronic. Neben dem Geburtstagskind selbst legen die DJs the Waz exp. und Phoenix auf. Tickets sind leider schon aus.

Baba Yaga in Buch

Am Samstag lädt das Konzert von Baba Yaga zu einem musikalischen Erlebnis ein. Ab 20.30 Uhr präsentiert die fünfköpfige Band, bestehend aus jungen KünstlerInnen aus drei verschiedenen Ländern, ein Repertoire von wilden Balkan-Stücken über Klezmertunes und flottem Swing bis hin zu kontemporären Kompositionen. Karten gibt es HIER.

Bussi, Baba © Thomas Unterberger

📅 SONNTAG (10. Mai)

Muttertag

Wahrscheinlich haben es alle mitbekommen, vorsichtshalber dennoch ein friendly Reminder: Am Sonntag ist Muttertag. Unsere Empfehlung also: Die liebe Mama den ganzen Tag lang verwöhnen und ganz fest drücken.

Move ’n‘ Groove in Innsbruck

Am Sonntag verwandelt sich der Rapoldipark in Innsbruck von 12 bis 20 Uhr in eine offene Bühne für Bewegung und Musik. Beim „Move ’n‘ Groove“ lädt die ABC-Crew dazu ein, sich bei kostenlosen Workshops auszuprobieren, frei zu tanzen und neue Bewegungsformen zu guter Musik zu entdecken. Der Eintritt ist frei.

„Wings for Life World Run“ in ganz Tirol

Laufen für den guten Zweck: Das ist der Sinn des „Wings for Life World Runs“, der am Sonntag stattfindet. Man kann so weit und so schnell laufen, wie man will. Wenn man allerdings vom „Catcher Car“ überholt wird, ist das Rennen zu Ende. Teilnehmen kann man entweder über die App und ganz alleine oder bei einem organisierten Lauf. Die Einnahmen gehen wie immer an die Forschung für Rückenmarksverletzungen. Mehr dazu HIER. (TT.com)