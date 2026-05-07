„Es hat Klick gemacht“
Von Rom aus zu neuen Ufern: Wie sieht die Tennis-Zukunft mit Potapova und Tagger aus?
Nach ihrem Finaleinzug in Linz und dem Halbfinale in Madrid spielt Österreichs neuer Tennis-Star Anastasia Potapova am Freitag gegen die Tschechin Karolina Muchova in Rom um das Achteflinale und die Top 30.
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Mit Anastasia Potapova (25) hat Österreichs Tennis wieder eine Spielerin, die ganz vorne mitspielt. Die gebürtige Russin will in Rom mit Sympathie und Erfolg punkten – und muss dabei gegen den Liebling der Nation bestehen.