Ende des Iran-Kriegs trotz vieler offener Fragen in Griffweite

Die USA und der Iran sollen kurz vor der Einigung auf ein Rahmenabkommen stehen. Verstimmungen zwischen Washington und Riad.

Die USA und der Iran sollen Insidern zufolge kurz vor einer vorläufigen Vereinbarung zur Beendigung des Krieges stehen. Ein entsprechender Rahmenentwurf sehe vor, die Angriffe dauerhaft zu stoppen, klammere die umstrittensten Themen jedoch aus, verlautete am Donnerstag aus Verhandlungskreisen.

Der sich abzeichnende Plan konzentriere sich auf eine vorläufige Absichtserklärung anstelle eines umfassenden Friedensvertrags. Dies unterstreiche die tiefen Gräben zwischen beiden Seiten und signalisiere, dass eine Einigung zum jetzigen Zeitpunkt lediglich ein Zwischenschritt sei. Ambitionen auf eine weitreichende Lösung seien von beiden Seiten vorerst zurückgeschraubt worden. Dies betreffe insbesondere das iranische Atomprogramm und den Umgang mit den hochangereicherten Uranbeständen im Iran. Anstelle eines umfassenden Abkommens soll vorerst eine Übergangsregelung eine Rückkehr zu einem offenen Krieg verhindern und die Schifffahrt durch die Straße von Hormuz sichern. Durch die Meerenge wird normalerweise ein Fünftel der weltweiten Öl- und Gastransporte abgewickelt.

Rahmenabkommen fast fertig

Laut pakistanischen Vermittlern sieht das Rahmenabkommen drei Phasen vor: die formelle Beendigung des Krieges, die Lösung der Krise in der Straße von Hormuz und der Beginn eines 30-tägigen Zeitfensters für Verhandlungen über ein umfassenderes Abkommen. Ein einseitiges Memorandum zur formellen Beendigung des Konflikts soll kurz vor dem Abschluss stehen.

Die Verhandlungen auf US-Seite werden von Trumps Gesandtem Steve Witkoff und seinem Schwiegersohn Jared Kushner geleitet. US-Präsident Donald Trump äußerte sich jedenfalls optimistisch. „Sie wollen ein Abkommen schließen. (...) Es ist sehr gut möglich“, sagte er vor Journalisten im Weißen Haus und fügte hinzu, dass es „schnell vorbei sein“ werde. Der Vorschlag würde den Konflikt formell beenden, zentrale US-Forderungen wie die Aussetzung des iranischen Atomprogramms und die Wiedereröffnung der Straße von Hormuz jedoch unerfüllt lassen. Auf iranischer Seite stießen die Pläne auf Skepsis. Das Außenministerium in Teheran teilte mit, man werde zu gegebener Zeit antworten. Der Abgeordnete Ebrahim Rezaei bezeichnete den Vorschlag als „eher eine amerikanische Wunschliste als Realität“.