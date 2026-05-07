Kia schaut nicht nur auf neue Serienmodelle, sondern achtet auch auf wegweisende Studien

Eigentlich müssten die Schauräume der Kia-Händler überquellen mit Produktneuheiten der Korea-Marke, ganz frisch ist etwa der EV2; dennoch nahmen sich Entwickler auch Zeit für die Kreation eines „Grand Tourer für das digitale Zeitalter“.

Nahezu zeitgleich mit der Auto China 2026 in Beijing ging in der Lombardei die Mailänder Designwoche über die Bühne - diesen Anlass verwendete Kia, eine Marke aus Südkorea, dazu, eine neue Studie erstmals dem Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Vision Meta Turismo zeigt der Hersteller einerseits die Weiterentwicklung der aktuellen Designsprache „Opposites United“, andererseits eine Lounge-artigen, höchstmodernen Innenraumgestaltung.

Der Beifahrersitz kann um 180 Grad gedreht werden. © Kia

Kias Chefdesigner Karim Habib bringt es auf den Punkt: „Der Vision Meta Turismo ist der konkrete Ausdruck des ständigen Strebens von Kia, durch die Verbindung von mutigem Design und ausgefeilter Technologie Elektromobilität in ein zutiefst emotionales und fesselndes Erlebnis zu verwandeln.

An auffälligen Elementen gibt es beim Entwurf von Kia keineswegs einen Mangel. Außen seit auf die zugespitzte, niedrige Front verwiesen, die Fahrdynamik signalisiert. Schlanke Leuchtkörper nehmen nur wenig Fläche ein, viel größer dagegen gestaltet ist die weit nach hinten gezogene Windschutzscheibe, die damit eine geräumige Fahrgastzelle signalisiert. Die Dachlinie fällt hinten immer stärker ab, was eine gewünschte Stromlinienförmigkeit erzeugt. Eine schmale C-Säule lässt Raum für ein kleines Fenster oberhalb der Hinterräder, noch kleiner ist die Fensteraussparung im Bereich der geteilten A-Säule. Markante Falten und Ausbuchtungen vertreiben jegliche Langeweile beim Anblick der Seitentüren, die auf sichtbare Öffner verzichten.

Geräumig und sportlich zugleich will der Vision Meta Turismo sein. © Kia

Da die Windschutzscheibe fließend in ein Panoramaglasdach übergeht, ergibt sich ein luftiges Raumgefühl, das verstärkt wird durch schmale Sitze und eine Reduktion von verwendeten Materialien im Bereich der Armaturentafel. Wie andere Hersteller – Lexus und Peugeot beispielsweise – spielt Kia mit einer Neugestaltung des Lenkrads, das auf den klassischen Kreis verzichtet und stattdessen einem überdimensionierten Gaming-Controller nahekommt.

Was technische Daten anbelangt, hält sich Kia im Zusammenhang mit dem Vision Meta Turismo bedeckt, stattdessen betont der Hersteller drei „Erlebnismodi“, die die Bezeichnungen Speedster, Dreamer und Gamer tragen. Speedster setzt auf sportliches Fahren, vermittelt durch entsprechende Anzeigen, die wiederum von Augmented-Reality-Elementen durchsetzt sind. Dreamer ist für städtische Umgebungen vorgesehen. Und Gamer kann laut Kia etwa bei Parkmanövern aktiviert werden.

Stylish: der Vision Meta Turismo von Kia. © Kia

Den Lounge-artigen Charakter des Vision Meta Turismo unterstreicht die Möglichkeit, den Beifahrersitz um 180 Grad drehen zu können – damit kann der Beifahrer den Fondgästen gegenübersitzen und so mit ihnen direkt in Augenkontakt treten und das Gespräch führen.