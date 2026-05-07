Traurige Gewissheit: 90-jähriger Wanderer stürzte in Schwendt in den Tod

Am frühen Mittwochabend wurde bei der Polizei in Kössen die Abgängigkeit eines deutschen Urlaubers angezeigt. Eine Suchaktion verlief vorerst negativ. Erst am Donnerstag wurde der Leichnam gefunden.

Wie die Polizeiinspektion Kössen auf Anfrage mitteilte, war der 90-jährige Deutsche, der häufig in der Kitzbüheler Region Urlaub machte und für sein Alter „sehr gut bei Fuß war“ von einer Wanderung im Bereich Ochswies nicht mehr in seine Unterkunft in Schwendt zurückgekehrt. Eine Suchaktion verlief vorerst negativ, sie wurde daher nach Mitternacht unterbrochen und erst am Donnerstag in den frühen Morgenstunden fortgesetzt. Gegen 9 Uhr entdeckte man den Abgängigen dann in unwegsamen Gelände, er war bereits tot.