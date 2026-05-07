Traurige Gewissheit: 90-jähriger Wanderer stürzte in Schwendt in den Tod
Am frühen Mittwochabend wurde bei der Polizei in Kössen die Abgängigkeit eines deutschen Urlaubers angezeigt. Eine Suchaktion verlief vorerst negativ. Erst am Donnerstag wurde der Leichnam gefunden.
Wie die Polizeiinspektion Kössen auf Anfrage mitteilte, war der 90-jährige Deutsche, der häufig in der Kitzbüheler Region Urlaub machte und für sein Alter „sehr gut bei Fuß war“ von einer Wanderung im Bereich Ochswies nicht mehr in seine Unterkunft in Schwendt zurückgekehrt. Eine Suchaktion verlief vorerst negativ, sie wurde daher nach Mitternacht unterbrochen und erst am Donnerstag in den frühen Morgenstunden fortgesetzt. Gegen 9 Uhr entdeckte man den Abgängigen dann in unwegsamen Gelände, er war bereits tot.
Wie der Polizeibeamte weiter erklärte, dürfte der Mann, der wiederholt Wanderungen in diesem Gebiet machte, vom Steig abgekommen sein. Offenbar war er sich aber der Gefährlichkeit der Situation nicht bewusst, da von ihm kein Notruf abgesetzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen muss der Mann in einem mit rutschigem Laub bedeckten abschüssigen Gelände ausgerutscht und in der Folge abgestürzt sein. Der Deutsche dürfte auf der Stelle tot gewesen sein.