Sichtung in Galtür
Erneut Wolf zum Abschuss freigegeben, dieses Mal im Paznaun
Die Tiroler Landesregierung aus ÖVP und SPÖ hat am Donnerstag eine Abschussverordnung für einen „Risikowolf“ im Bezirk Landeck erlassen.
Der Grund: In den vergangenen Tagen war ein Raubtier im Gemeindegebiet von Galtür mehrmals in unmittelbarer Nähe zu Wohnhäusern nachgewiesen worden – und zwar sowohl durch eine Sichtungsmeldung als auch im Zusammenhang mit Rissen. Die Verordnung trat am Donnerstag in Kraft und gilt bis inklusive 10. Juni, teilte das Land mit. (APA)