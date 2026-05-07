Erneut Wolf zum Abschuss freigegeben, dieses Mal im Paznaun

Die Tiroler Landesregierung aus ÖVP und SPÖ hat am Donnerstag eine Abschussverordnung für einen „Risikowolf“ im Bezirk Landeck erlassen.

Der Grund: In den vergangenen Tagen war ein Raubtier im Gemeindegebiet von Galtür mehrmals in unmittelbarer Nähe zu Wohnhäusern nachgewiesen worden – und zwar sowohl durch eine Sichtungsmeldung als auch im Zusammenhang mit Rissen. Die Verordnung trat am Donnerstag in Kraft und gilt bis inklusive 10. Juni, teilte das Land mit. (APA)