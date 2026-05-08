Zwischen Demo und Tempolimit
Transit rollt ins Radar der Politik: 86 Prozent der Lkw fahren zu schnell durch Tirol
Eine jetzt bekannt gewordene Studie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit zeigt: 86 Prozent der in Wörgl gemessenen Lkw überschreiten die zulässige Geschwindigkeit von 80 Stundenkilometern.
© A.Springer
Das Tempolimit von 80 km/h im Lkw-Verkehr wird häufig überschritten, Verkehrs-LR Zumtobel verweist auf strenge Kontrollen. Die politische Debatte über die Brenner-Demo ist indessen voll entbrannt. Die Grünen nehmen dabei die Landesregierung in die Pflicht.