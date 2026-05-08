Unverletzt mit Heli geborgen

Bei Bergtour auf Karkopf von plötzlichem Schneefall überrascht: 24-Jährige setzte Notruf ab

Telfs – Eine 24-jährige Polin wurde am Donnerstag auf ihrer Bergtour auf den Karkopf, einem 2469 Meter hohen Gipfel in der Mieminger Gebirgskette, von plötzlichem Schneefall überrascht. Durch den Wetterwechsel habe sich die junge Frau nicht mehr getraut, über den Adler-Klettersteig wieder abzusteigen, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Freitag.

Gegen 12 Uhr setzte sie den Notruf ab und wartete am Gipfel auf die Ankunft der Rettungskräfte. Die 24-Jährige wurde schließlich unverletzt von einem Polizeihubschrauber geborgen und nach Telfs geflogen (TT.com)

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