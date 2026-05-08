Neue Infotafeln
Neue Schilder für die Au: Rechtliche Lücke in Innsbrucker Schutzgebiet soll geschlossen werden
Derzeit ist weder in den Kranebitter Innauen noch der Innsbrucker Rimmlwiese klar ersichtlich, wann das Betretungsverbot wo gilt. Bis zum Sommer soll sich das ändern.
© Clemens Markart
Um brütende Vögel zu schützen, gilt in den Kranebitter Innauen derzeit ein Betretungsverbot. Weil die Regelung vor Ort nicht ausreichend ausgewiesen ist, können rechtskundige Wanderer ihrer Strafe entgehen. Das soll sich nun ändern.