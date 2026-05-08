Streit in Real-Kabine eskalierte: Valverde erlitt Schädel-Hirn-Trauma

Madrid – Die Fehde zwischen Federico Valverde und Aurelien Tchouameni von Real Madrid ist eskaliert. Nach einer Rangelei zwischen dem Franzosen und dem Uruguayer in der Kabine der Königlichen musste Valverde mit einer Platzwunde am Kopf in einem Krankenhaus behandelt werden.

Am Abend teilte der Club von ÖFB-Kapitän David Alaba mit, dass Valverde ein Schädel-Hirn-Trauma erlitt. Er sei bei „guter Gesundheit zu Hause“und fällt für 10 bis 14 Tage aus.

Gegen Valverde und Tchouameni wurde ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Ob dies eine Suspendierung von Letzterem für den Clasico gegen den Tabellenersten FC Barcelona am Sonntag bedeutet, ließen die Madrilenen offen. Die Nerven liegen bei dem Rekordmeister derzeit wegen sportlicher Misserfolge blank. Intern hätten mehrere Spieler des Teams den Vorfall als „den schwerwiegendsten, den es je in Valdebebas gegeben hat“ bezeichnet, schrieb die spanische Zeitung Marca.

Handschlag verweigert